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Batan lastik botta 15 kişi kurtarıldı, 1 bebek aranıyor

BODRUM açıklarında batan lastik botta 14 kaçak göçmen ile 1 organizatör kurtarıldı.

20.09.2019 13:41Batan lastik botta 15 kişi kurtarıldı, 1 bebek aranıyor
BODRUM açıklarında batan lastik botta 14 kaçak göçmen ile 1 organizatör kurtarıldı. Kayıp olduğu öğrenilen bir bebek için arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Sahil Güvenlik ekipleri, bugün saat 07.00 sıralarında, Bodrum ilçesi Yalıkavak açıklarında içinde bir grup kaçak göçmenin bulunduğu lastik botun battığını öğrendi. Bölgeye harekete eden ekipler, 14 kaçak göçmen ile 1 Türk organizatörü denizden kurtardı. Bir bebeğin kayıp olduğu öğrenilince, 1 Sahil Güvenlik helikopteri ve 4 Sahil Güvenlik botuyla arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmaların sürdüğü belirtildi.



Bodrum, Güncel

Kaynak: DHA

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