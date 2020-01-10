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Batan teknede kaybolan 3 kişi çıkartılıyor

Kilyos açıklarında balıkçı teknesinin Rus bayraklı bir tankerle çarpışması sonrasında kaybolan 3 balıkçının çıkarılması için Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) Timleri yanlarında bulunan kafes ile birlikte dalış gerçekleştirildi.

10.01.2020 17:50 | Son Güncelleme: 10.01.2020 18:03Batan teknede kaybolan 3 kişi çıkartılıyor
Kilyos açıklarında balıkçı teknesinin Rus bayraklı bir tankerle çarpışması sonrasında kaybolan 3 balıkçının çıkarılması için Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) Timleri yanlarında bulunan kafes ile birlikte dalış gerçekleştirildi. Öte yandan kayıp kişilere denizin 77 metre altında ulaşıldığı öğrenildi.

Kilyos açıklarında sabah erken saatlerinde Rus bayraklı GLARD 2 adlı tanker Türk bayraklı Dursun Ali Coşkun isimli balıkçı gemisiyle çarpıştı. Çarpışma sırasında balıkçı teknesinde bulunan 6 kişiden 3'ü diğer balıkçılar tarafından kurtarıldı. Diğer 3 balıkçı için ise sabahın erken saatlerinden itibaren hem karadan hem de havadan çalışma başlatıldı. Olay yerine daha sonra aramalara katılmak üzere TCG Alemdar (A-582) Denizaltı Kurtarma Ana Gemisi (MOSHIP) de hareket etti. Çalışmalar kapsamında kısa sürede 3 kişinin bulunduğu yer tespit edildi. Tespit edilen kişilerin çıkarılması için Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) Timleri yanlarında bulunan kafes ile birlikte dalış gerçekleştirdi. Öte yandan kayıp kişilere denizin 77 metre altında ulaşıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Jandarma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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