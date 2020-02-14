Haberler » Güncel » Batan teknede kaybolan şahsın cansız bedenine ulaşıldı - Haber

Batan teknede kaybolan şahsın cansız bedenine ulaşıldı

Elazığ'ın Keban ilçesinde dün bir teknenin köprü ayağına çarpıp batması sonucu suda kaybolan şahsın cansız bedeni bugün dalgıç polisler tarafından bulundu.

14.02.2020 12:55 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:56Batan teknede kaybolan şahsın cansız bedenine ulaşıldı
'ın ilçesinde dün bir teknenin köprü ayağına çarpıp batması sonucu suda kaybolan şahsın cansız bedeni bugün dalgıç polisler tarafından bulundu.
Olay, dün akşam üzeri ilçede bulunan Keban Baraj Gölü'nün ön kısmında yer alan köprünün altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şerif Kaya'nın kullandığı tekne, bilinmeyen bir nedenle köprünün ayaklarına çarparak battı. Yaşanan kazada Kaya tekne ile birlikte suda gözden kayboldu. Bugün sabah İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler bölgeye giderek arama çalışması başlattı.
Ekiplerin çalışmasında şahsın cansız bedeni köprünün ayaklarına yaklaşık 15 metre uzaklıkta 20 metre derinlikte ulaşıldı. Ekiplerin yarım saat süren çalışmasıyla Kaya'nın cansız bedeni yukarı alınarak hastane morguna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
(İHA)

Şerif Kaya , Elazığ, Keban, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:16  Aşıklar Şehri filmi konusu nedir? Aşıklar Şehri oyuncuları ve Aşıklar Şehri özeti!
11:16  Gizli Dosya filmi konusu nedir? Gizli Dosya oyuncuları ve Gizli Dosya özeti!
10:31  TUS ve STS Tıp sınav giriş belgeleri yayımlandı! TUS sınav yerleri 2020 - STS Tıp sınavı 2020
09:55  The Batman filminden teaser geldi! Robert Pattinson'lı Batman ne zaman çıkacak?
09:20  Mesut Can Tomay kimdir? Mesut Can Tomay kaç yaşında, nereli?
14.02.2020 14:11:13