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Batı Afrika'da menenjit kabusu: 37 kişi hayatını kaybetti

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (covid-19) salgını can almaya devam ederken Batı Afrika ülkelerinde menenjit vakası 37 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

15.04.2020 11:33 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:33
Batı Afrika'da menenjit kabusu: 37 kişi hayatını kaybetti

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (covid-19) salgını can almaya devam ederken Batı Afrika ülkelerinde menenjit vakası 37 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs (covid-19) salgını can almaya devam ediyor. Batı Afrika ülkelerini bu kez de menenjit salgını vurdu.Batı Afrika ülkesi Gana'nın Upper West bölgesinde 37 kişi menenjit salgını nedeniyle hayatını kaybetti. Yetkililer, basına yaptığı açıklamada, bölgede 247 menenjit vakası görüldüğünü ve 37 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Hayatını kaybedenlerin hastaneye geç geldiklerini ifade eden yetkililer, salgının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldığını kaydetti. Yetkililer, bölge sakinlerine boyun ve baş ağrısı hissettiklerinde hemen hastaneye başvurmaları uyarısında bulundu. Beyinden başlayarak tüm vücudu etkisi altına alan menenjit, hava yoluyla bulaşabiliyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Afrika, Dünya
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