Haberler » Güncel » Batı Afrika'da terörle mücadeleye 1 milyar dolar ayrıldı - Haber

Batı Afrika'da terörle mücadeleye 1 milyar dolar ayrıldı

Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) üyesi ülkeler, terör örgütleri ve diğer güvenlik sorunlarıyla mücadele etmek amacıyla 1 milyar dolar ödenek ayırdı.

10.02.2020 17:50 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:50Batı Afrika'da terörle mücadeleye 1 milyar dolar ayrıldı
Batı Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) üyesi ülkeler, terör örgütleri ve diğer güvenlik sorunlarıyla mücadele etmek amacıyla 1 milyar dolar ödenek ayırdı.
Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin danışmanı Garba Shehu, yaptığı yazılı açıklamada, " , Sahel, Çad Gölü Havzası ve Afrika'nın diğer bölgelerindeki terörist faaliyetleri şiddetle kınıyoruz. Sahra Altı Afrika'da terör ve güvenlik sorunlarıyla mücadelede ECOWAS, 1 milyar dolar ödenek ayırdı." ifadelerini kullandı.
Shehu, ECOWAS tarafından Gambiya'da barış ve istikrarın sağlanmasına ve Gine Bissau'da seçimlerin başarılı şekilde düzenlenmesine destek verildiğini, bölgedeki istikrarın korunması için gereken adımların da atılacağını kaydetti.

Afrika, Libya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:03  Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:38  İBB burs sonuçları açıklandı! İBB burs sonuçları sorgulama ekranı!
16:21  Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli?
15:49  Aycan Yamaç kimdir? Survivor Aycan yamaç kaç yaşında nereli?
15:27  Derya Can kimdir? Derya Can kaç yaşında, nereli? Derya Can hayatı, biyografisi
10.02.2020 19:43:25