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Batı Afrika ülkeleri 74 yıllık Fransız sömürge parası CFA frangını bırakıyor

Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği (UEMOA) üyesi 8 ülkenin, 2020'den itibaren sömürge döneminden kalma 74 yıllık CFA frangını yürürlükten kaldırarak ortak para birimine geçeceği bildirildi.

22.12.2019 00:12 | Son Güncelleme: 22.12.2019 00:12 Batı Afrika ülkeleri 74 yıllık Fransız sömürge parası CFA frangını bırakıyor
Batı Ekonomik ve Parasal Birliği (UEMOA) üyesi 8 ülkenin, 2020'den itibaren sömürge döneminden kalma 74 yıllık CFA frangını yürürlükten kaldırarak ortak para birimine geçeceği bildirildi.
Fildişi Sahili Alassane Ouattara, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Fildişi Sahili'nin en büyük kenti Abidjan'da düzenlediği ortak basın toplantısında, UEMOA üyesi 8 ülkenin CFA frangı konusunda reform kararı aldığını, 1945'ten bu yana kullandıkları CFA frangını gelecek yıldan itibaren kullanmayacaklarını belirtti.
"UEMOA ülkeleri, CFA frangını bırakarak eko para birimine geçecek." diyen Ouattara, 8 ülkenin ayrıca Fransa Merkez Bankası ve hazinesi ile teknik bağlarını keserek, yeni para birimini kendilerinin yöneteceğini vurguladı.
Ouattara, ekonun değerinin de CFA frangı gibi avroyla sabitleneceğini kaydetti.
CFA frangının bugüne kadar önemli bir araç olduğunu ifade eden Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı, "Ancak, büyük dinamiğimizi sağlamlaştırmak için daha hırslı reformlar yapmalı, halklarımızın satın alma gücünü korumalıyız." diye konuştu.
Eko sisteminde Fransa, Batı Afrika Merkez Bankası (BCEAO), bankacılık komisyonu ve para politikası konseyinde bulunan temsilcilerini de çekecek. Afrika ülkelerinin döviz rezervlerinin yüzde 50'sinin Fransa Merkez Bankasında tutulması uygulaması da kalkacak.
Diğer yandan, Fransa, kriz durumunda garantör ülke olmayı sürdürecek. Ekoyu kullanan ülkeler, ithalatlarını ödeyemeyecek bir duruma düşerse, Fransa bu ödemeleri yapacak ama para politikası konseyine dönmeye de hak kazanacak.
Sabit parite koşulunun zaman içinde değiştirilebileceği belirtiliyor.
UEMOA ile Orta Afrika Ekonomik ve Parasal Topluluğu (CEMAC) üyesi 14 Afrika ülkesi, sömürge döneminden bu yana CFA frangının iki farklı çeşidini kullanıyor.
Eko sadece, UEMOA üyesi Benin, Burkina Faso, Gine Bissau, Fildişi Sahili, Mali, Nijer, Senegal ve Togo'da kullanıma sokulacak.

Fildişi Sahili, Cumhurbaşkanı, Fransa, Afrika, Güncel

Kaynak: AA

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