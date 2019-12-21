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Batı Afrika ülkeleri kalkınmadan çok güvenlik için harcama yapıyor

Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğuna (ECOWAS) üye ülkelerin kalkınmadan çok güvenlik için harcama yaptıkları bildirildi.

21.12.2019 23:06 | Son Güncelleme: 21.12.2019 23:06 Batı Afrika ülkeleri kalkınmadan çok güvenlik için harcama yapıyor
Batı Ülkeleri Ekonomik Topluluğuna (ECOWAS) üye ülkelerin kalkınmadan çok güvenlik için harcama yaptıkları bildirildi.
Afrika Kalkınma Bankası Başkanı Akinwumi Adesina, 'nın başkenti 'da düzenlenen "56. ECOWAS Devlet ve Başkanları Toplantısı"nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Adesina, "ECOWAS devletleri son yıllarda değişen şartlara bağlı olarak ülke kalkınmasından daha fazla güvenliğe para harcıyor." ifadesini kullandı.
Nijerya, Mali, Burkina Faso, Çad ve Nijer başta olmak üzere Sahra Altı ülkelerinin çok boyutlu tehditlerle karşı karşıya bulunduğunu dile getiren Adesina, "Bu durum devam edemez ve bu bölgeyi korumak için cesur yaklaşımlara ihtiyacımız var. Afrika Kalkınma Bankası, ECOWAS'a destek olmak için hazır." dedi.
Toplantıya, topluluğa üye ülkelerin devlet başkanları, yabancı misyon temsilcileri, diplomatlar ve üst düzey yetkililer katıldı.

Hükümet, Nijerya, Afrika, Abuja, Güncel

Kaynak: AA

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