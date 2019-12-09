Haberler » Güncel » Batı Afrika ve Sahel'de acil gıda ihtiyacı bir yılda ikiye katlandı - Haber

Batı Afrika ve Sahel'de acil gıda ihtiyacı bir yılda ikiye katlandı

Afrika'nın batısı ve Sahel bölgesinde, güvenlik eksikliği ve topluluklar arası şiddetin artması sonucu, son bir yılda acil gıda ihtiyacının iki katına çıktığı bildirildi.

09.12.2019 22:26 | Son Güncelleme: 09.12.2019 22:26Batı Afrika ve Sahel'de acil gıda ihtiyacı bir yılda ikiye katlandı
'nın batısı ve Sahel bölgesinde, güvenlik eksikliği ve topluluklar arası şiddetin artması sonucu, son bir yılda acil gıda ihtiyacının iki katına çıktığı bildirildi.
Gıda Krizi Önleme Ağından (RPCA) yapılan açıklamada, 16 ülkeyi kapsayan bölgede gıda krizinden en fazla , Nijer ve Burkina Faso'nun etkilendiği belirtildi.
Nijerya'da 4, Nijer'de 1,5 ve Burkina Faso'da 1,2 milyon kişinin acil gıda ihtiyacı bulunduğu ifade edilen açıklamada, bölgede güvenlik sorunlarındaki artışın evlerinden olan insanların sayısında keskin bir yükselişe yol açtığı, bunun da gıda kaynakları üzerindeki baskıyı artırdığı ve yerel geçim kaynaklarını bozduğu kaydedildi.
Açıklamada, bölgede geçen yıl 4,8 milyon kişi acil gıdaya ihtiyaç duyarken bu sayının bu yıl neredeyse ikiye katlanarak 9,4 milyona ulaştığı aktarıldı.
RPCA uzmanları, gelecek yıl haziran ila ağustos ayı arasında bu sayının 14,4 milyona çıkabileceğini belirtiyor.

Nijerya, Afrika, Nijer, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:16 ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Mısırlı mevkidaşı Şükri ile görüştü - Haber
23:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT ortak yayınında soruları yanıtladı Açıklaması - Haber
23:14 Mantar işçilerini taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 13 yaralı - Haber
23:14 MÜZİĞİN GÜÇLÜ İSİMLERİ ÇOCUK GELİNLER İÇİN BİR ARAYA GELDİ - Haber
23:14 Samsun'a şehit ateşi düştü - Haber
23:07 Hollandalı Bakan'dan küstah Libya mutabakatı açıklaması: Yunanistan'ın yanındayız - Haber
20:59 Görevden alınan HDP'li belediye başkanları tutuklandı - Haber
20:58 İstanbul'da servis minibüsü 4 yaşındaki çocuğu ezdi - Haber
19:51 Son dakika: Bursa Valiliği'nden kayıp dağcılarla ilgili açıklama: Cesede rastlanmadı - Haber
19:15 Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nden Melen Barajı'ndaki çatlakları gösterdi - Haber
9.12.2019 23:23:57