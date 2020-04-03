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Batı Akdeniz'den 3 ayda 458 milyon 386 bin dolar ihracat yapıldı

Batı Akdeniz bölgesinden yılın 3 aylık döneminde 458 milyon 386 bin 64 dolar ihracat gerçekleştirildi.

03.04.2020 18:12 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:12
Batı Akdeniz'den 3 ayda 458 milyon 386 bin dolar ihracat yapıldı
Batı Akdeniz bölgesinden yılın 3 aylık döneminde 458 milyon 386 bin 64 dolar ihracat gerçekleştirildi.
Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinden yapılan açıklamaya göre, bölgeden mart ayında 151 milyon 277 bin 191 dolar ihracat yapıldı.
İhracatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,50, geçen yılın mart ayına kıyasla da yüzde 3,88'lik artış gerçekleşti.
Batı Akdeniz'den üç aylık dönemde en fazla yaş meyve ve sebze ihraç edildi, sektörün üç ayda gerçekleştirdiği ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,95 artarak 153 milyon 475 bin 775 dolara ulaştı.
En fazla ihracat Rusya 'ya
Batı Akdeniz'den en fazla ihracat yapılan ülke, 39 milyon 825 bin 495 dolarla Rusya oldu.
Yılın 3 aylık döneminde Batı Akdeniz'den Ukrayna'ya yapılan ihracat yüzde 59,31, Almanya'ya 15,49 ve Kazakistan'a yüzde 414,72 artış gösterdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Akdeniz, İhracat, Rusya, Ekonomi
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