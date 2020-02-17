Batı Akdeniz Girişimcilik Ekosistemi Platformu çalışmaları başladı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), Antalya, Isparta ve Burdur'da girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak, güçlü ekosistem oluşturmak ve girişimciliği geliştirmek amacıyla hazırladığı Girişimciliğin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı'nı ilgili paydaşlara tanıtmak için toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Batı Akdeniz Bölgesinde faaliyet gösteren KOSGEB il müdürlükleri, üniversiteler, sanayici ve iş adamları dernekleri, teknokentler, ticaret ve sanayi odaları ve ticaret borsaları temsilcileri ile BAKA Genel Sekreteri ve uzmanları katıldı.

Programın amacına hizmet edecek şekilde "özellikle erken girişimcilik döneminde girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması", "girişimcilik ekosistemindeki paydaşlar arası ilişkilerin güçlendirilmesi" ve "girişimcilerin ihtiyaç duyduğu altyapı ile eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin artırılması"nın program öncelikleri olarak belirlendiği ifade edildi.

Batı Akdeniz Bölgesi'nde girişimciliğin geliştirilmesi alanında faaliyet gösteren birçok kurum ve kuruluş bulunmasına rağmen, söz konusu kurum ve kuruluşların faaliyetlerini sınırlı alanlarda ve münferit olarak sürdürdüklerine dikkat çekilen toplantıda; girişimciliğin önünde bulunan engellerin tespit edilmesi, mevcut ihtiyaçlar ve paydaşların girişimciliğin geliştirilmesi sürecindeki rollerinin belirlenmesi, gerçekleştirilecek faaliyetlerin etkilerinin Bölge geneline yayılması ve paydaşlar arasındaki ilişkilerin kuvvetlendirilmesi amacıyla dönemsel olarak paydaşları bir araya getirecek Girişimcilik Ekosistemi Platformu oluşturulmasının Bölgemiz açısından önemli ve gerekli bir faaliyet olduğu görüşü benimsendi.