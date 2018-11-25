Batı Akdeniz İçin Sağanak Uyarısı

Batı Akdeniz
'in yarından itibaren ılık ve yağışlı havanın etkisine gireceği bildirildi.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre, bölgenin yarın Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı havanın etkisine gireceği ve hava sıcaklıklarının artacağı kaydedildi.
Açıklamada, 29 Kasım Perşembe gününden itibaren ise Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen yeni bir soğuk hava ile birlikte sıcaklıkların hissedilir derecede azalarak iç kesimlerde mevsim normallerinin altına düşmesinin beklendiği kaydedildi.
Yağışların bölgede yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağının tahmin edildiği ifade edilen açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
Akdeniz
25 Kasım 2018 Pazar 14:32