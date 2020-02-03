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Batı Akdeniz için soğuk ve yağışlı hava uyarısı

BATI Akdeniz Bölgesi'nin, çarşamba gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği kaydedilirken, soğuk ve yağışlı havanın cuma günü etkisini kaybedeceği belirtildi.

03.02.2020 17:30 | Son Güncelleme: 03.02.2020 17:30Batı Akdeniz için soğuk ve yağışlı hava uyarısı

BATI Akdeniz Bölgesi'nin, çarşamba gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği kaydedilirken, soğuk ve yağışlı havanın cuma günü etkisini kaybedeceği belirtildi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Batı Akdeniz Bölgesi'nde 5 Şubat günü beklenen sağanağın, kuvvetli (21-50 kg/m²), Muğla il geneli, 'nın batı kıyı ilçeleri ve doğu ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı yağış (metrekareye 100 kg ve üzeri yağış) şeklinde olmasının beklendiği kaydedildi.

6 Şubat Perşembe günü meydana gelen yağışların, Antalya merkez ve doğu ilçeleri, Burdur'un doğusu, Isparta merkez ile güney ve doğu ilçelerinde kuvvetli olacağı, yağışların kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde yağmur, karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmasının beklendiği belirtildi.

Hafta ortasına kadar mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklıklarının önce Balkanlardan, sonra Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemlerle birlikte, bölge genelinde hissedilir derecede (sahil kesimlerinde 6-8, iç kesimlerde 8-12 C derece) azalarak önümüzdeki hafta başına kadar mevsim normallerinin altında seyretmesinin beklendiği kaydedildi.

Rüzgarın, 5 Şubat Çarşamba günü güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden fırtına şeklinde (70-100 km/saat) eseceği, kuvvetli lodos fırtınası nedeniyle çarşamba ve perşembe günleri soba ve baca gazı zehirlenmeleri ihtimali olduğundan, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Yağışlı sistemin 7 Şubat Cuma günü bölgeyi terk etmesinin beklendiği kaydedildi.



Batı Akdeniz Bölgesi, Çarşamba, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA

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