Batı Akdeniz'in renkleri YÖREX'de

Antalya Expo Center'da 81 il, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılımcılarla Antalya'da 5 gün sürecek bu yıl 10'uncu gerçekleştirilen YÖREX'de Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın (BAKA) açtığı stantta Isparta ve Burdur'un yöresel lezzet ve ürünleri sergileniyor.

Yöresel ürünlerimizin markalaşması ve ticari değer kazanması yolunda önemli buluşma noktası haline gelen YÖREX'in açılışına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Valisi ve BAKA Yönetim Kurulu Başkanı Münir Karaloğlu, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, birçok ilin valisi, oda borsa başkanları ve kalkınma ajansları yetkilileri katıldı.

'KALKINMA ÖNCE YERELDEN BAŞLIYOR'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 10 yıldır kurumsallaşarak ve etkisini daha da arttırarak devam eden YÖREX'in yöresel ürünlerinin markalaşması, ticarileşmesi ve korunması açısından sağladığı katkılarla bölgesel kalkınma politikalarına destek verdiğini belirtti. Türkiye'nin verimli toprakları, tarımsal ürün çeşitliliği ve kendine özgü iklim yapısı sayesinde zengin bir yöresel ürün potansiyeli olduğunu vurgulayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Kalkınma önce yerelden başlıyor. Bizde bölgesel kalkınma politikalarımızda yerel inisiyatiflerin oluşumuna imkân veren ve bölgelere göre en ideal şekilde farklılaştırılmış stratejileri izliyoruz. Bu manada, yöresel ürünlerin tespiti, standartlara uygun üretilmesi, ticarileştirilmesi ve nesiller boyunca aslına uygun şekilde korunmasını, yerel kalkınma açısından önemli buluyoruz" dedi.

Coğrafi işaretlerin yurt dışında da tescil edilmesinin, yöresel ürünlerin ihracatının artırılması açısından oldukça elzem olduğunu kaydeden Bakan Varank, bunun için de Türk Patent'in, Avrupa Birliği Komisyonu ile işbirliği yaptığını söyledi. İlk aşamada sırada bekleyen 35 coğrafi işaretin, AB'de hızlı bir şekilde tescilini hedeflediklerini anlatan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, bu tesciller tamamlandığında hem ortadaki kötüye kullanımın engelleneceğini hem de ürünlerin kalitesinin gösterileceğini kaydetti. Bakan Varank, "Kalkınma ajanslarımız; yöresel ürün envanterini çıkarıp, kültürel mirasımızı kayıt altına alıyor, coğrafi işaret tescil süreçlerinde yerel aktörlere yardımcı oluyor ve yöresel ürünlerin ticarileştirilmesine yönelik stratejiler oluşturuyor. Yine ajanslarımız, bugün burada olduğu gibi fuarlarla, ürünlerin tanıtım ve pazarlamasına aracılık ediyor" diye konuştu.

Coğrafi işaretli ürünün önemini bir örnekle anlatan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, simidin, kısa bir süre önce Oxford İngilizce Sözlüğüne yeni eklenen kelimeler arasında yer aldığını belirterek, "Anlamına baktığınızda şöyle diyor: Türkiye menşeili, pişirilmeden önce pekmez ve susamla kaplanmış halka şeklinde ekmek türü. İşte bizim aslında dünya literatürüne ekleyecek binlerce kelimemiz, hazinemiz bulunuyor. Madem zamanın ruhu da yerelden ve doğal olandan yana. Biz de bakanlık olarak, Türkiye'nin yerel değerlerinin markalaşmasını sağlamak adına tescillerimizi ve bunların ticarileşmesini artırmayı hedefliyoruz. Türkiye, bölgesel kalkınmanın da vereceği destekle güçlü büyüme oranlarını yakalayacak" dedi.

'YÖREX FARKINDALIĞI ARTTIRDI, TÜRKİYE'NİN MARKASI HALİNE GELDİ'

"Türkiye'nin 7 coğrafyasının renklerini ve lezzetlerini buluşturan YÖREX Yerel Ürünler Fuarı'na hoş geldiniz" diyerek sözlerine başlayan Antalya Valisi ve BAKA Yönetim Kurulu Başkanı Münir Karaloğlu, "YÖREX fuarlarımız, Türkiye'de yerel ürünler ve coğrafi işaretler noktasında farkındalığın arttırılmasında önemli bir fonksiyon icra ettiği herkesçe malum. Coğrafi işaretli, ürün sayısında son 10 yılda 4 kat artış varsa ve daha çok coğrafi işaret meselesini konuşuyorsak bunda YÖREX dolayısıyla da Antalya'nın katkısı çok büyüktür" dedi. YÖREX'in Antalya'nın ve Türkiye'nin büyük bir markası haline geldiğine vurgulayan Vali Münir Karaloğlu, "Bu fuarda emeği olan Antalya Ticaret Borsa'mızın Başkanına, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bu sene 81 ilin tamamı fuarımızda temsil ediliyor. Bunda valilerimizin ve tabi ki kalkınma ajanslarımızın çok büyük katkısı var. Ben destek veren katkı veren herkese teşekkür ediyorum.Yoğun programına rağmen bugün burada olan Sayın Bakanıma şükranlarımı arz ediyorum. Fuarımızın bereketli geçmesini, yerel ürünlerimizin markalaşması ve ticarileşmesinde önemli katkı sunmasını temenni ederek hepinize sevgi saygı sunuyorum" diye konuştu.

YÖREX için "Türkiye'nin yüzakı" ifadesini kullanan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, "Bu topraklardan çıkan ürünlerin değerini, önce biz bilmezsek, dış pazarlara hiç anlatamayız. Dünyada çok az coğrafyaya nasip olan bir ürün çeşitliliğine sahibiz. Son dönemde yaşanan ekonomik çalkantıdan kurtulmanın çözümü de Anadolu topraklarında yatıyor. Zengin olmak istiyorsanız, bölgenizi zengin etmek istiyorsanız, kendi yöresel ürünlerinize sahip çıkın. Mesela bakın peynire: bizde 200 çeşit peynir var. İtalya, Fransa, Hollanda, İsviçre'yi toplasan bu kadar çıkmaz. Ama ne yapmışlar Rokfor, Çedar, Monterey, Mozeralla markalarını çıkarmışlar. Bunların her biri de ismini o bölgeden, köyden almış, yerel ürün. Sonrasında İtalya, Fransa veya Hollanda yılda 3-4 milyar dolar peynir ihraç eder hale geliyor. Bizim ihracatımız da 100-200 milyon dolarlarda kalıyor" dedi.

BATI AKDENİZ STANDI

Açılış konuşmaları ve kurdelenin kesilmesinin ardından protokol üyeleri YÖREX'de aralarında BAKA'nın açtığı Isparta ve Burdur'un ürünlerinin sergilendiği stantları ziyaret ederek yöresel lezzetleri tattı, ürünleri inceledi.

Batı Akdeniz'in yöresel ürünleri ve tatlarının tanıtıldığı YÖREX'de açılış törenine katılan Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Isparta Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Adar,Burdur Ticaret Borsası Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp, BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, oda ve borsa yönetim kurulu üyeleri de; günboyu Isparta Burdur Standı'nda katılımcılar ve konuklarla bizzat ilgilenip tanıtım çalışmalarına destek oldu. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile çok sayıda ilin valisi ve yöneticileri, Kalkınma Ajansları genel sekreterleri, ticaret ve sanayi odası ile ticaret borsaları başkanları, ilçe belediye başkanlarının ziyaret ettiği BAKA standında, yöresel lezzetler ikram edildi, yöresel ürünler hediye edildi.

Yerel tatların ve ürünlerin tanıtımı, katma değer ve markalaşmasına katkı sağlayan YÖREX'te BAKA standında gül, lavanta ile elmadan üretilen gıda ve kozmetik ürünleri, gül ve lavanta lokumu, lavanta balı, kapari, Bucak Salebi, Melli inciri, ceviz ezmesi, haşhaş helvası, Yalvaç hamursuzu, Isparta ve İslamköy ekmeği, Yalvaç kaymağı ve hamursuzu, rezene, haşhaş kıtırı, Yassıgüme Dimrit üzümüne kadar yöresel lezzetler ile Alaca dokumalar, Sipsi, gül, lavanta ile deriden üretilmiş hediyeliklere kadar çok sayıda yöresel ürün ziyaretçilere tanıtılıyor.

Döşemealtı halısından Alaca dokumaya, Kumluca ernez balından İbradı pekmezine, Kumluca domatesinden Alanya muzuna Manavgat susamına kadar Batı Akdeniz'in çok sayıda yöresel ürünün de diğer stantlarda tanıtıldığı YÖREX 27 Ekim Pazar gününe açık kalacak.