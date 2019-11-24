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Batı Akdeniz ve Güney Ege'de yarın için şiddetli ve aşırı sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da yarın başlayacak kuvvetli sağanağın bazı yerlerde "şiddetli" ve yer yer "aşırı" yağışa dönüşebileceği uyarısında bulundu.

24.11.2019 12:58 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:58Batı Akdeniz ve Güney Ege'de yarın için şiddetli ve aşırı sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, , , ve 'da yarın başlayacak kuvvetli sağanağın bazı yerlerde "şiddetli" ve yer yer "aşırı" yağışa dönüşebileceği uyarısında bulundu.
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Antalya'da gök gürültülü sağanağın yarın sabah başlaması, akşam etkisini artırarak sürmesi ve salı günü de devam etmesi bekleniyor. İl genelinde yer yer çok kuvvetli (21-75 kilogram/metrekare) olması öngörülen sağanağın, Antalya merkez, Aksu, Döşemealtı, Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100 kilogram ve üzeri/metrekare) şekilde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.
Muğla'da yarın sabah başlayacak gök gürültülü sağanağın salı sabahına kadar il genelinde çok kuvvetli (21-75 kilogram/metrekare), Muğla merkez, Datça, Marmaris, Ula, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100 kilogram ve üzeri/metrekare) olması bekleniyor.
Isparta ve Burdur'da da yarın öğlen başlaması öngörülen sağanağın, salı akşam saatlerine kadar kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor. Burdur'un Bucak ve Ağlasun, Isparta'nın Eğirdir ve Sütçüler ilçelerinde ise şiddetli yağış (51-100 kilogram/metrekare) bekleniyor.
Muhtemel sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile deniz üzerinde hortum oluşma tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Antalya, Isparta, Burdur, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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