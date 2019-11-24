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Batı Anadolu'da yarın kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor

Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir çevrelerinde yarın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

24.11.2019 14:22 | Son Güncelleme: 24.11.2019 14:22Batı Anadolu'da yarın kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor
, , Batı ile çevrelerinde yarın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir çevrelerinde sağanak ve yer yer çok gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların İzmir, Aydın, Manisa, Denizli, Burdur ve Uşak çevrelerinde kuvvetli, Muğla çevreleri ile Antalya'nın batı kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli olması öngörülüyor.
Rüzgarın Ege ve Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (80-100 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Eskişehir, Marmara, Akdeniz, Ege, Güncel

Kaynak: AA

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