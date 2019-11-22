Haberler » Ekonomi » Batı bölgelerde hava sıcaklığı azalacak - Ekonomi

Batı bölgelerde hava sıcaklığı azalacak

Hava sıcaklığının batı bölgelerde 2 ila 4 derece azalması bekleniyor.

22.11.2019 08:28 | Son Güncelleme: 22.11.2019 08:28Batı bölgelerde hava sıcaklığı azalacak
Hava sıcaklığının batı bölgelerde 2 ila 4 derece azalması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün 'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, , Kıyı ile Manisa, Uşak, Denizli, Antalya ve Burdur çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerde az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Kıyı Ege, Edirne ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli olacağı öngörülüyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'da yer yer pus bekleniyor.
Hava sıcaklığının batı bölgelerde 2 ila 4 derece azalacağı, yurt genelinde mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Kıyı Ege, Akdeniz kıyılarıyla Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.
Bu sabah saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İzmir'in batı (Çeşme, Karaburun, Urla, Menderes, Seferihisar, Torbalı, Selçuk), Aydın'ın kıyı (Söke, Kuşadası, Didim) ve Muğla'nın batı (Datça, Bodrum, Milas ve Marmaris) ilçelerinde kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.
Kuvvetli yağışların Çanakkale'nin batı ilçelerinde (Gökçeada, Bozcaada, Ezine ve Ayvacık) etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Türkiye, Ege, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
09:32 Brent petrolün varili 63,46 dolar
09:28 EPDK 29 şirkete lisans verdi
09:27 Yüzde 10'luk hisse satışı için Citi ile anlaştı
09:26 Ayakkabı sektöründe konkordato sürecine giren firma sayısı 16'yı buldu
09:23 Draghi enflasyon hedefinde "birlik" istedi
09:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dipsiz Göl tepkisi: Bir daha böyle bir kazı izni verilmesin
22:48 Meclis'ten geçti! Futbolculardan alınan vergi yüzde 20'ye yükseltildi
22:11 Eşini vahşice öldüren koca konuştu, duruşma salonu buz kesti: Kıyma makinesine atarak parçaladım
21:59 MAK araştırma son anketi açıkladı: Meclis'te yer alan partilerin oy oranlarında büyük düşüş var
20:04 Eczanede şaşkınlık veren olay! Eline aldığı uyuşturucu etkili ilacı aniden yuttu
14:14 İYİ Partili Yokuş: TBMM kantininde hileli ilan edilen sahte bal satılıyor
12:04 beIN Sports, Süper Lig maçlarını Amerika'da ücretsiz yayınlayacak
11:58 121 yıllık fotoğraftaki kız çocuğu, tartışma yarattı
11:56 Galatasaray'da son dakika! Babel ve Muslera...
22.11.2019 09:33:58