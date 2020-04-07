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Batı Karadeniz bağlantı yolunda sıkı denetim

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Batı Karadeniz bağlantı yolunda sürücülerin ve yolcuların geçişleri esnasında ateşi ölçümü ve uyarılar yapılıyor.

07.04.2020 14:16 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:16
Batı Karadeniz bağlantı yolunda sıkı denetim
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Batı Karadeniz bağlantı yolunda sürücülerin ve yolcuların geçişleri esnasında ateşi ölçümü ve uyarılar yapılıyor. Tüm ülkede alınan önlemler kapsamında hareket eden Akçakoca Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince kentin giriş ve çıkışlarında denetim noktaları oluşturuldu.

Akçakoca'dan Düzce istikametine giden sürücülere yönelik denetimlerde polisler tarafından kimlik kontrolü yapıldı, sürücülerin nereye yolculuk ettikleri soruldu ve korona virüs salgını ile ilgili uyarılarda bulunuldu. Ayrıca uygulama noktalarında sağlık ekipleri tarafından sürücü ve yolcuların ateş ölçümleri lazerli ateş ölçerler ile yapıldı.

Düzce Valiliği tarafından merkez ve ilçe girişlerinde bulunan toplam 8 noktada, polis ve jandarmadan 60 personelin, sağlık ekiplerinin de desteğiyle tedbir alındığı ve bu noktalardan birinin Akçakoca'da bulunan Batı Karadeniz bağlantı yolunun olduğu bilgisi alındı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Batı Karadeniz, Akçakoca, Düzce, Güncel
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