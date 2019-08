Batı Karadeniz Bölgesi'nde ilk kez karaciğer nakli yapıldı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi bir ilke daha imza attıZONGULDAK - Batı Karadeniz Bölgesi'ndeki ilk karaciğer nakli Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde 67 yaşındaki emekli maden işçisine gerçekleştirildi. Batı Karadeniz Bölgesi'nin sağlık üssü konumundaki Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi sağlık alanında bölge genelinde yeni bir başarıya daha imza attı. Bu kapsamda Zonguldak ve Batı Karadeniz Bölgesi'ndeki ilk karaciğer nakli gerçekleştirildi.Üniversite hastanesi Organ Nakil Merkezi tarafından 22 Ağustos Cuma günü, Sağlık Bakanlığı Ulusal Organ ve Doku Nakil Koordinasyon Merkezi bünyesinde kayıtlı ve hastanede karaciğer yetmezliği nedeni ile takip edilen 67 yaşındaki Şaban Özdemir'e beyin ölümü gerçekleşen kadavradan alınan karaciğer başarılı bir operasyonla nakil edildi.6.5 saatlik başarılı operasyonZonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Günay, Dr. Yücel Karadere, Dr. Aktuğ Buzkan, Dr. Emre Karadeniz ve Anesteziyoloji ve Reanimasyon Öğretim Üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Dr. Dilek Okyay, Dr. Duygu Kocakulak ve Dr. Bahar Say tarafından oluşan ekip altı buçuk saat süren başarılı bir operasyonla nakil gerçekleştirildi.Nakil sürecini aktaran Yusuf Günay, "Bu hastamız 67 yaşında erkek hasta, sarılığa bağlı karaciğer yetmezliği vardı. Biz 4 gün önce beyin ölümü gerçekleşen bir kişiden aldığımız organı naklettik. Bugün dördüncü gündeyiz. Hastamızın genel durumu oldukça iyi. Nakli yaptığımız karaciğer çalışıyor. Fonksiyoneldir. Şu an hastamızın herhangi bir sıkıntısı yok. Her şey böyle giderse bir hafta sonra hastamızı taburcu edeceğiz. Merkezimiz karaciğer ve böbrek nakline başlamıştır. Bu konuda başta Valimiz, Rektörümüz ve başhekimimiz olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" dedi.Genel Cerrahi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selim Aydemir de "Aslında ciddi boyutta bir hizmet veriyoruz. Karaciğer yetmezliğinde ciddi medikal tedavilerimiz var artık. Pek çok konuda da başarılıyız. Ama belirli bir noktaya geldikten sonra artık medikal tedavide fayda sağlayamıyoruz. Bu noktada artık son evreye geldikten sonra cerrahi nakil gerekiyor" diye ifade etti.Karaciğer yetmezliği yaşayanlara umut olduZBEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Organ Nakil Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ali Borazan yaptığı açıklamada, uzun zamandır organ nakliyle ilgili çalışmalar yaptıklarını belirterek, karaciğer nakliyle ilgili tüm çalışmaları tamamlayarak bu konuda ruhsatı aldıklarını söyledi. Prof. Dr. Borazan, nakil merkezinin, ülkemizde karaciğer yetmezliği olan hastalara büyük umut olduğunu söyledi.Borazan, "Bölgemizde sağlık alanında hizmet bekleyen, organ yetmezliği gelişen hastalarımızın naklini gerçekleştirerek normal sağlıklı bireyler gibi yaşamlarına devam edecektir. Bunun da ötesinde nakil merkezimizde olmasından dolayı diğer nakil merkezlerinde olan hastaların takibi artık nakil merkezimizde yapılabilecektir. Bu süreç uzun bir süreç. Rektörümüz göreve başladığından beri bizzat yakın takip ve ilgileriyle süreci hızlandırdık. Nakil bekleyen diğer hastalarımızın da nakil için sıraya girmelerini bekliyoruz. Emin ve güvenli bir şekilde diğer illerdeki hastalarımız rahatlıkla buraya sıralarını aldırabilirler" şeklinde konuştu."Bölgemiz için çok önemli bir gelişme"Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı da ilk kez gerçekleştirilen karaciğer nakli ile hastanenin birçok hizmette olduğu gibi organ naklinde de öncü olduğunu ve bölgede halkın sağlığına ciddi katkılar sağlayacağını belirterek nitelikli sağlık hizmeti sunma gayretlerini sürdüreceklerini söyledi.Prof. Dr. Çufalı, "Hastanemizde organ nakil merkezimiz, ilk defa olarak Batı Karadeniz Bölgesi içerisinde karaciğer nakli gerçekleştirdi. Bu nakil merkezimizin açılması için yoğun bir çaba gösterdik. Ekip arkadaşlarımızla beraber açıldıktan sonra da ruhsatlandırdıktan sonra da organ verebilecek yakınları bekledik. Geçen hafta bu da gerçekleşti. Bütün ekibimiz ilk defa bu bölgede karaciğer nakli gerçekleştirdi. Çok önemli bir gelişme, hastanemiz için de öyle. Hastanemiz birçok açıdan ilkleri gerçekleştiriyor. Bundan sonra da gerçekleştirmeye devam edecektir" dedi.Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Şenay Özdolap yaptığı açıklamada, "Organ ve doku bağışı bilincinin geliştirilmesi, halkın bilinçlendirilmesi ve organ bağışı konusundaki önyargılarının yıkılması, hem organ ve doku temini seviyesinde hem de organ ve doku nakli hizmetinin sürdürülebilmesinde son derece önemli rol oynamaktadır. Merkezimiz organ nakli konusunda ileri düzey bilgi ve teknoloji gerektiren bir alt yapıya sahiptir. Bugün de bu birikimin haklı gururunu sizlerle paylaşmanın sevincini yaşıyoruz. Şunu bilmek gerekir ki, bağışlanan her organ yeni bir hayata verilen candır " dedi."Bölgemiz ve insanımız için gurur vesilesidir"Organ nakli yapılan hastayı ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileğini ileten Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş da gazetecilere şu açıklamalarda bulundu: "Batı Karadeniz Bölgesi'nde tek organ nakli yapılan hastane bizim üniversitemizin tıp fakültesinin hastanesi. Genişçe bir ekip var. Rektörlüğümüz ve başhekimimizin katkılarıyla ilk karaciğer nakli gerçekleşmiş oldu. Karaciğer nakli benim dışarıdan bilgilerime göre oldukça zor bir nakildir. Organ nakilleri içerisinde zor olanlardan birisidir. Ekibi kutluyoruz. Bu işin birkaç yönü var. Şehrimize ait bir kurumda böyle bir başarının ortaya çıkartılması bölgemiz için, şehrimiz ve insanımız için bir gurur vesilesidir. Organ bekleyen insanlarımız var. Onlara yeni bir çözüm kapısı açılmış olması da önemli. Hep Ankara, İstanbul gibi yerlerde bu işleri kovalıyorken artık böbrek ve karaciğer nakli bekleyen hastalarımızın bir gözü bir kulağı da bu saatten sonra Zonguldak'ta olacak."Organ nakli yapılan hastanın önümüzdeki hafta taburcu edileceği öğrenildi.