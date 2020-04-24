Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Kent Meydanı ve İzzet Baysal Caddesi üzerinden detaylar Demokrasi Meydanı'ndan detaylar BOLU - Bolu'da zorunlu haller dışında sokağa çıkanların haricinde vatandaşlar evde kalmayı tercih ediyor.

24.04.2020 15:24 | Son Güncelleme: 24.04.2020 15:25
Kent Meydanı ve İzzet Baysal Caddesi üzerinden detaylar
Demokrasi Meydanı'ndan detaylar BOLU - Bolu'da zorunlu haller dışında sokağa çıkanların haricinde vatandaşlar evde kalmayı tercih ediyor.
Bolu'da zorunlu haller dışında sokağa çıkanların haricinde vatandaşlar evde kalmayı tercih ediyor.
Polis ekipleri ve zabıta memurları, anonslarla vatandaşları evde kalmaları konusunda uyarıyor. Öte yandan, okunan ezanların ardından da vatandaşların evlerinde kalmaları yönünde uyarılarda bulunuluyor.
Ayrıca kentte cuma günleri kurulan Karaçayır ile Sağlık mahallelerindeki pazar alanlarında da yoğunluk yaşanmadığı görüldü. Batı Karadeniz’de ’Evde kal’ çağrısına büyük oranda uyuluyor

Kaynak: AA

Etiketler: Demokrasi Meydanı, Bolu, Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Araç sahipleri dikkat! Benzine büyük zam geldi Haberler
Araç sahipleri dikkat! Benzine büyük zam geldi
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü Haberler
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü
Hüsnü Şenlendirici, gözlerden uzak büyüttüğü oğlunu çiftliğinde evlendirdi Haberler
Hüsnü Şenlendirici, gözlerden uzak büyüttüğü oğlunu çiftliğinde evlendirdi
MHP’li Enginyurt’tan İstiklal Marşı’na ilginç yorum! Tepki gelince sildi Haberler
MHP'li Enginyurt'tan İstiklal Marşı'na ilginç yorum! Tepki gelince sildi
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu Haberler
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu
GSM operatörleri ramazan ayında herkese bedava internet verecek Haberler
GSM operatörleri ramazan ayında herkese bedava internet verecek
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan’da ortaya çıktı Haberler
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı
Acun’a meydan okuyan Rizelinin ayağı iki yerden birden kırıldı Haberler
Acun'a meydan okuyan Rizelinin ayağı iki yerden birden kırıldı
Haberler››Güncel››Batı Karadeniz'de 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:25: ANTALYA Çaldığı motosikletle kaçan sürücü böyle yakalandı - Haber 17:25: Antalya'da 4 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlalden 3 bin 150'şer lira ceza - Haber 17:25: Cadde ve sokaklar sessiz kaldı - Haber 17:23: Kısıtlamaya rağmen vatandaşlar Ramazan pidesi kuyruğuna girdi - Haber 17:20: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü - Haber 17:02: Son Dakika: ABD'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 178 artarak 49 bin 963'e yükseldi - Haber 16:46: MHP'li Enginyurt'tan İstiklal Marşı'na ilginç yorum! Tepki gelince sildi - Haberler 16:15: Son Dakika: Benzine 29 kuruş zam geldi - Ekonomi 15:36: Klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici'nin oğlu evlendi - Magazin 15:26: Son Dakika: Koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırılan yaşlı adam 3. kattan atlayarak öldü - Haberler