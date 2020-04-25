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Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Düzce, Karabük, Bolu ve Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

25.04.2020 12:12 | Son Güncelleme: 25.04.2020 13:08
Batı Karadeniz'de
Düzce, Karabük, Bolu ve Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.
Düzce'de İstanbul ve Gaziantep caddeleri, Spor Sokak, Anıtpark Meydanı ve Avni Akyol Parkı'nın şerit ve bariyerlerle kapatılmasıyla kent merkezinde sakinlik sürüyor.

Zorunlu haller dışında sokağa çıkanların haricinde vatandaşların evde kalmayı tercih ettiği gözlendi. Polis, bekçi ve zabıta ekipleri, vatandaşlara sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıda bulundu.
Büyük bölümü maske takan vatandaşların, işlek cadde girişlerinde polis ve Türk Kızılay ekiplerince ateşleri ölçülüyor.

Karabük
Karabük'te sokağa çıkma kısıtlaması bulunmamasına rağmen vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadığı, dışarıdakilerin neredeyse hepsinin maske taktığı görüldü.

Kentin normal zamanda en işlek yerlerinden olan ve zaman zaman yaya yoğunluğu yaşanan Kemal Güneş Caddesi'nin bariyerlerle kapatılan giriş ve çıkışlarında görev yapan ekipler, denetimlerine devam ediyor.

Ayrıca polis ekipleri, vatandaşların sosyal mesafeyi gözetmeden yürümelerine ve banka önlerinde yoğunluk oluşmasına izin vermiyor.

Öte yandan, önceki gün İl Hıfzısıhha Kurulu kararıyla 4 gün boyunca sınırlanan Karabük ve ilçelerine bağlı bütün köylere giriş ve çıkışlar da jandarma ekiplerince kontrol altında tutuluyor.
Bolu
Bolu'da zorunlu haller dışında sokağa çıkanların haricinde vatandaşlar evde kalmayı tercih ediyor.
Polis ekipleri ve zabıta memurları, anonslarla vatandaşları evde kalmaları konusunda uyarıyor.
Türk Kızılay ekipleri ise sokağa çıkmak zorunda kalan vatandaşlara Kent Meydanı'nda kurulan çadırdan maske dağıtımı yapıyor.

Öte yandan, okunan ezanların ardından da vatandaşların evlerinde kalmaları yönünde uyarılarda bulunuluyor.

Kentte cumartesi günleri kurulan Bahçelievler Mahallesi'ndeki pazar alanında da yoğunluk yaşanmadığı görüldü.

Bartın
Bartın'da sıcak hava ve hafta sonu olmasına rağmen vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadıkları, çıkanların da maske kullandığı görüldü.
Kentin normal zamanda en işlek yerlerinden olan ve bankaların bulunduğu Hükümet Caddesi, yoğunluğun önlenmesi için bariyerle kapatılırken, işi olmayan vatandaşların buraya girmesine izin verilmiyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Karabük, Düzce, Bolu, Güncel , Haber
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