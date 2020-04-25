Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Düzce, Karabük, Bolu ve Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

25.04.2020 13:27 | Son Güncelleme: 25.04.2020 13:29
Düzce, Karabük, Bolu ve Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.
Düzce'de İstanbul ve Gaziantep caddeleri, Spor Sokak, Anıtpark Meydanı ve Avni Akyol Parkı'nın şerit ve bariyerlerle kapatılmasıyla kent merkezinde sakinlik sürüyor.
Zorunlu haller dışında sokağa çıkanların haricinde vatandaşların evde kalmayı tercih ettiği gözlendi. Polis, bekçi ve zabıta ekipleri, vatandaşlara sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıda bulundu.
Büyük bölümü maske takan vatandaşların, işlek cadde girişlerinde polis ve Türk Kızılay ekiplerince ateşleri ölçülüyor.
Karabük
Karabük'te sokağa çıkma kısıtlaması bulunmamasına rağmen vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadığı, dışarıdakilerin neredeyse hepsinin maske taktığı görüldü.
Kentin normal zamanda en işlek yerlerinden olan ve zaman zaman yaya yoğunluğu yaşanan Kemal Güneş Caddesi'nin bariyerlerle kapatılan giriş ve çıkışlarında görev yapan ekipler, denetimlerine devam ediyor.
Ayrıca polis ekipleri, vatandaşların sosyal mesafeyi gözetmeden yürümelerine ve banka önlerinde yoğunluk oluşmasına izin vermiyor.
Öte yandan, önceki gün İl Hıfzısıhha Kurulu kararıyla 4 gün boyunca sınırlanan Karabük ve ilçelerine bağlı bütün köylere giriş ve çıkışlar da jandarma ekiplerince kontrol altında tutuluyor.
Bolu
Bolu'da zorunlu haller dışında sokağa çıkanların haricinde vatandaşlar evde kalmayı tercih ediyor.
Polis ekipleri ve zabıta memurları, anonslarla vatandaşları evde kalmaları konusunda uyarıyor.
Türk Kızılay ekipleri ise sokağa çıkmak zorunda kalan vatandaşlara Kent Meydanı'nda kurulan çadırdan maske dağıtımı yapıyor.
Öte yandan, okunan ezanların ardından da vatandaşların evlerinde kalmaları yönünde uyarılarda bulunuluyor.
Kentte cumartesi günleri kurulan Bahçelievler Mahallesi'ndeki pazar alanında da yoğunluk yaşanmadığı görüldü.
Bartın
Bartın'da sıcak hava ve hafta sonu olmasına rağmen vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadıkları, çıkanların da maske kullandığı görüldü.
Kentin normal zamanda en işlek yerlerinden olan ve bankaların bulunduğu Hükümet Caddesi, yoğunluğun önlenmesi için bariyerle kapatılırken, işi olmayan vatandaşların buraya girmesine izin verilmiyor. Batı Karadeniz’de ’Evde kal’ çağrısına büyük oranda uyuluyor

Kaynak: AA

Etiketler: Karabük, Düzce, Bolu, Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

22 hissedar, Gelibolu Adası’nı satışa çıkardı! İşte istedikleri rakam Haberler
22 hissedar, Gelibolu Adası'nı satışa çıkardı! İşte istedikleri rakam
Dün akşamdan beri sosyal medya yıkılıyor ama İmamoğlu hala suskun Haberler
Dün akşamdan beri sosyal medya yıkılıyor ama İmamoğlu hala suskun
Tokat’ta enteresan doğa olayı! Bakan bir daha baktı Haberler
Tokat'ta enteresan doğa olayı! Bakan bir daha baktı
Tartışma yaratan görüntü sonrası Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı’ndan İmamoğlu’na suç duyurusu Haberler
Tartışma yaratan görüntü sonrası Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan İmamoğlu'na suç duyurusu
Çantasında bomba olduğunu söyleyen kişi Marmaray’ın raylarına oturdu Haberler
Çantasında bomba olduğunu söyleyen kişi Marmaray'ın raylarına oturdu
Bilim insanları, koronavirüsün bir erken belirtisini daha tespit etti! Ayaklarınıza dikkat edin Haberler
Bilim insanları, koronavirüsün bir erken belirtisini daha tespit etti! Ayaklarınıza dikkat edin
Hükümet bazı kararları gözden geçiriyor! 65 yaş üstüne hafta sonu sokağa çıkma izni gelebilir Haberler
Hükümet bazı kararları gözden geçiriyor! 65 yaş üstüne hafta sonu sokağa çıkma izni gelebilir
Burcunuz bugün ne söylüyor? Haberler
Burcunuz bugün ne söylüyor?
Haberler››Güncel››Batı Karadeniz'de 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:51: Havza'da mahallerde dezenfeksiyon çalışması - Haber 14:50: Vefa grubundan 3 yaşındaki Zeynep'e doğum günü sürprizi - Haber 14:50: Yasağın 3'üncü gününde de İzmir'de sessizlik sürdü - Haber 14:50: Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları ve kuşlar unutulmadı - Haber 14:49: Türk Kızılaydan ramazan pidesi servisi - Haber 14:10: Bakırköy'de bir kişi, "Çantamda bomba var" diyerek Marmaray'ın raylarına oturdu - Haber 12:21: Son dakika: Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 1 askerimiz şehit düştü - Haber 08:15: Gelibolu Adası, 22 hissedarın ortak kararıyla 15 milyon dolara satışa çıkartıldı - Ekonomi 21:01: Şanlıurfa'da köpek saldırısına uğrayan küçük Davut, kurtarılamadı - Haber 19:10: Son Dakika: Türkiye'de 24 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 109 artarak 2 bin 600'e yükseldi - Haber 19:04: Son Dakika: İtalya'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 420 artarak 25 bin 969'a yükseldi - Haber