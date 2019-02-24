Batı Karadeniz
'de fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Düzce
'nin Akçakoca
ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgarın saatteki hızı 50 kilometreye ulaşıyor.
Fırtına sebebiyle denizde dalga boyu 5 metreyi buldu.
Fırtına nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, teknelerini limandaki güvenli bölgelere aldı.
Meteoroloji İl Müdürlüğü görevlileri, fırtınanın yarına kadar süreceğini bildirdi.
Yetkililer, vatandaşları olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Akçakoca, Düzce, Batı Karadeniz, Güncel
Kaynak: AA