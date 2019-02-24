Batı Karadeniz'de Fırtına - Düzce

Batı Karadeniz
'de fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Düzce
'nin Akçakoca
ilçesinde saatteki hızı 50 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Şiddetli fırtına sebebiyle denizde dalga boyu 5 metreyi buldu.
Fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamazken teknelerini limandaki güvenli bölgelere aldı.
Meteoroloji İl Müdürlüğü yetkilileri fırtınanın yarına kadar süreceğini bildirdi.
Yetkililer, vatandaşları olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Akçakoca, Düzce, Batı Karadeniz, Güncel
Kaynak: AA