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Batı Karadeniz'de hava sıcaklığı 15 derece düşecek

Batı Karadeniz Bölgesi'nin yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceği, hava sıcaklıklarının 10-15 derece azalacağı bildirildi.

03.02.2020 19:08 | Son Güncelleme: 03.02.2020 19:13Batı Karadeniz'de hava sıcaklığı 15 derece düşecek
Batı Bölgesi'nin yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceği, hava sıcaklıklarının 10-15 derece azalacağı bildirildi.

Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, yurdun gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği belirtildi. Çarşamba günü Batı Karadeniz Bölgesi'nde görülecek yağışların genellikle yağmur şeklinde olacağı ifade edilen açıklamada, Perşembe günü ise yağışların iç kesimlerde kar şeklinde olacağının tahmin edildiği kaydedildi. Cuma günü akşam saatlerinden itibaren bölgenin Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk havanın etkisi altına gireceği ve hafta ortasına kadar mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenilen hava sıcaklıklarının önce Balkanlar'dan, sonra Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemlerle birlikte 10-15 derece azalarak önümüzdeki hafta başına kadar mevsim normalleri altında seyretmesinin beklendiği belirtildi.

Rüzgarın Çarşamba günü Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden fırtına şeklinde (70-100 km/saat) eseceği, Perşembe günü ise kuzey, kuzeybatı yönlerine dönmesinin beklendiği kaydedildi. Kuvvetli lodos fırtınası nedeniyle Çarşamba ile Perşembe günleri soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. - KARABÜK

Karadeniz Bölgesi, Karadeniz, Çarşamba, Karabük, Güncel

Kaynak: İHA

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