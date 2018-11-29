Batı Karadeniz'de Kuvvetli Rüzgar

BARTIN/ZONGULDAK/ Bartın
, Düzce
ve Zonguldak
'ta etkili olan kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.
Bartın'ın Amasra
ilçesinde saatteki hızı 50 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle yaklaşık 4 metrelik dalgalar oluştu. Mendireği aşan dalgalar nedeniyle balıkçı tekneleri ve yük gemileri, Amasra Limanı'na sığındı.
Limanda bazı balıkçıların da teknelerini güçlükle bağlamaya çalıştığı görüldü.
Amasra Belediyesinden, vatandaşların Büyük Liman mevkisindeki mendireğe yaklaşmamaları konusunda uyarıda bulunuldu.
Vatandaşların cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle dalgaları görüntülemeye çalıştığı ilçede, belediye ekipleri dalga sebebiyle mendireğin bulunduğu Büyük Liman mevkisini araç ve yaya girişine kapattı.
Öte yandan Kurucaşile
ilçesinde de rüzgar yüzünden kıyıya sürüklenen 2 balıkçı teknesi karaya oturdu.
Zonguldak Karadeniz
'de etkili olan rüzgarda yüksekliği 5 metreye ulaşan dalgalar, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı.
Kentte saatteki hızı 36 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle balıkçılar ve Ro-Ro gemileri denize açılamadı.
Bu arada sağanak ve rüzgarın, aralıklarla etkisini sürdüreceği bildirildi.
Sağanak nedeniyle kent merkezinden geçen Acılık Deresi'nden sürüklenen çöpler de liman içinde kirlilik oluşturdu.
Düzce
Düzce'nin Akçakoca
ilçesinde saatteki hız 60 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Sabah
saatlerinde etkisini artıran rüzgar nedeniyle dalga boyu da 5 metreyi aştı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamazken, bazı balıkçılar liman içindeki teknelerini güvenli bölgeye aldı.
Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, rüzgar etkisini birkaç gün daha sürdürecek.
Karadeniz,Zonguldak,Bartın
29 Kasım 2018 Perşembe 11:26