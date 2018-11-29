Batı Karadeniz'de Kuvvetli Rüzgar

29 Kasım 2018 Perşembe 13:02



29 Kasım 2018 Perşembe 13:02

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Dalgalardan detaylar Batı Karadeniz'de kuvvetli rüzgarZONGULDAK - Etkili olan kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.ZonguldakKaradeniz'de etkili olan rüzgarda yüksekliği 5 metreye ulaşan dalgalar, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı.Kentte saatteki hızı 36 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle balıkçılar ve Ro-Ro gemileri denize açılamadı.Bu arada sağanak ve rüzgarın, aralıklarla etkisini sürdüreceği bildirildi.Sağanak nedeniyle kent merkezinden geçen Acılık Deresi'nden sürüklenen çöpler de liman içinde kirlilik oluşturdu.