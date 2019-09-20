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Batı Karadeniz'de kuvvetli rüzgar

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu 6 metreye yükseldi.

20.09.2019 19:38Batı Karadeniz'de kuvvetli rüzgar
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu 6 metreye yükseldi.
Akşam saatlerinde başlayan ve saatteki hızı 60 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı, sahil şeridinde bulunan birçok işletmenin güneşlikleri yıkıldı.
Liman içinde bulunan tekneler batma riski taşıdığı için karaya çıkarıldı, denizdeki dalga boyu da 6 metreyi buldu.
Meteoroloji yetkilileri, şiddetli rüzgarın etkisini yarın da sürdüreceği için vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Akçakoca, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

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