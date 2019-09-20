Haberler » Güncel » Haber

Batı Karadeniz'de kuvvetli rüzgar

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu 6 metreye yükseldi.

20.09.2019 20:36
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu 6 metreye yükseldi.
Akşam saatlerinde başlayan ve saatteki hızı 60 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı, sahil şeridinde bulunan birçok işletmenin güneşlikleri yıkıldı.
Liman içinde bulunan tekneler batma riski taşıdığı için karaya çıkarıldı, denizdeki dalga boyu da 6 metreyi buldu.
Meteoroloji yetkilileri, şiddetli rüzgarın etkisini yarın da sürdüreceği için vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.
Batı Karadeniz'de kuvvetli rüzgar

Akçakoca, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:49 'Ruhsatsız silah' imal eden çeteye operasyon: 7 gözaltı
21:47 Leyla'nın 1'inci ağır ceza mahkemesi'nde duruşması başladı (4)
21:47 Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama
21:46 Arnavutköy'de dehşet anne, baba ve iki kardeşini öldürdü (4)
21:46 Yarışlı Gölü'nün kuruduğu iddiası
21:46 Cumhurbaşkanı erdoğan, husumetli ailelerin 'barış' yemeğine telefonla bağlandı
21:45 Arnavutköy katliamını yapan aydın asayiş şube müdürlüğü'ne getirildi