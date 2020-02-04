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Batı Karadeniz'de rüzgarın saatteki hızının 100 kilometreye ulaşması bekleniyor

Batı Karadeniz Bölgesi'nde kuvvetli fırtına bekleniyor.

04.02.2020 18:10 | Son Güncelleme: 04.02.2020 18:10Batı Karadeniz'de rüzgarın saatteki hızının 100 kilometreye ulaşması bekleniyor
Batı Karadeniz Bölgesi'nde kuvvetli fırtına bekleniyor.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın güneybatı yönlerden yer yer saatte 70-100 kilometre hızla eseceği öngörülüyor.
Fırtınanın
cuma günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Açıklamada, ulaşımda aksamalar, soba zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Öte yandan Kastamonu Belediyesi hoparlörlerinden de vatandaşların fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarılar yapıldı.

Karadeniz Bölgesi, Sabah, Güncel

Kaynak: AA

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