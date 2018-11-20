Batı Karadeniz'de Sis

Zonguldak
'ta yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düşmesi, ulaşımı etkiledi.
Kentte sabah saatlerinden itibaren yoğunluğunu arttıran sis, özellikle Zonguldak- İstanbul
kara yolunda görüş mesafesini azalttı.
Bazı bölgelerde sis yüzünden görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler, kara yolunda ilerlemekte güçlük çekti.
Trafik ekipleri sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyarıyor.
Hava sıcaklığının 13 derece olduğu kentte, sisin gün boyunca aralıklarla etkili olması bekleniyor.
İstanbul,Sabah,Zonguldak