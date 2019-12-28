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Batı Karadeniz'deki balıkçılar soğuk havadan umutlu

Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bu yıl istedikleri gibi bir av sezonu geçiremeyen balıkçılar, son günlerde etkisini gösteren soğuk havayla umutlandı.

28.12.2019 16:44 | Son Güncelleme: 28.12.2019 16:47
Batı Karadeniz'in önemli limanlarından 'nin ilçesinde bu yıl istedikleri gibi bir av sezonu geçiremeyen balıkçılar, son günlerde etkisini gösteren soğuk havayla umutlandı.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi dolayısıyla avda hedeflenen miktarlara ulaşamayan balıkçılar, 3 gündür soğuk havanın hakim olmasıyla ağ tamiri ve tekne bakımı hazırlıklarına başladı.
Denize açılmayı bekleyen balıkçılardan Nevzat Özer (52), AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğundan beri balıkçılık yaptığını söyledi.
Aralık ayına kadar deniz suyu sıcaklığının çok yüksek olduğunu, bu nedenle balıktan umduklarını bulamadıklarını belirten Özer, "Kasım ayına kadar deniz suyu sıcaklığı 16-17 derece civarlarında gitti. Bu da balığı olumsuz etkiledi. Bu sene palamut balığı olmadı. Çinekop balığı ve lüfer olmadı. Havaların soğumasını bekledik. Havalar bozmadan önce birkaç gün levrek balığı oldu." dedi.
Özer, tamir ve bakımlar yapıldıktan sonra denize açılacağını anlatarak, "Havaların yatışmasını bekliyoruz. Bu arada yeni ağlar ile mevcut ağ ve teknelerimizin bakımlarını yapıyoruz. Bu sene böyle geçti. Soğuk havalarla birlikte tekrardan denize çıkacağız. Umudumuz levrekte. Ben kıyı balıkçısıyım. Bizim atacağımız avlar, bu saatten sonra levrek avıdır. Tutunacak tek dalımız levrek kaldı." diye konuştu.
Batı Karadeniz'deki balıkçılar soğuk havadan umutlu

Batı Karadeniz, Akçakoca, Düzce, Güncel

Kaynak: AA


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