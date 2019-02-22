Batı Karadeniz İçin Fırtına Uyarısı

Batı Karadeniz
'in batısı için fırtına uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetini artırarak yer yer saatte 75 kilometre hızla eseceği belirtildi.
Zaman zaman kuvvetli fırtınanın etkili olabileceği aktarılan açıklamada, olumsuz hava şartlarının, cumartesi günü akşam saatlerinde sona ermesinin beklendiği kaydedildi.
Açıklamada, ulaşımda yaşanacak olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
Batı Karadeniz, Güncel
Kaynak: AA