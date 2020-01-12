Haberler » Güncel » 'Batı Karadeniz'in en uzun kayak pisti' açıldı - Haber

"Batı Karadeniz'in en uzun kayak pisti" açıldı

Kastamonu'da, Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi'nin açılışı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla yapıldı.

12.01.2020 17:38 | Son Güncelleme: 12.01.2020 17:38
Kastamonu'da, 2-Yurduntepe Kayak Merkezi'nin açılışı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla yapıldı.
Anadolu'nun yüce dağı Ilgaz'da yapımına 2013'de başlanan Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi, 6 kilometre uzunluğu ile Batı Karadeniz'in en uzun pistine sahip kayak merkezi olarak gösteriliyor.
Sporcular, 2350 rakımdaki zirveden 6 kilometre kayarak 1800 rakıma inecek. Yaklaşık 60 milyon liraya mal olan tesisin eşsiz manzarası ile kayakseverlerden yoğun ilgi görmesi bekleniyor.
Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, açılışta yaptığı konuşmada, kentin turizm potansiyelinin her geçen gün arttığını belirtti.
Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi'nin turizme büyük katkısının olacağını ifade eden Karadeniz, kayak merkezinin, İl Özel İdarenin öz kaynaklarıyla Spor Toto teşkilatı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle finanse edildiğini aktardı.
Ilgaz'da, Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi'nin yanı sıra Ilgaz Kayak Merkezi, Yıldıztepe Kayak Merkezi de bulunuyor. Yıldıztepe Kayak Merkezi'ne Çankırı'dan ulaşılıyor.

Batı Karadeniz, Kayak Merkezi, Karadeniz, Ilgaz, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:48  Önce bıçağın üstüne düştüğünü söyledi sonra eşinin saldırısını itiraf etti - Haber
17:48  Prof. Dr. Mehmet Orhan Okay, vefatının 3. yılında anıldı - Haber
17:44  Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Libya Başbakanı Es-Serrac görüşmesi sona erdi - Haber
17:44  Konya'dan İdlib'e 19 tır yardım malzemesi yola çıktı - Haber
17:43  Yoğun bakımda hayat mücadelesi veren arkadaşları için TEM'i kapattılar - Haber
16:49  Süleyman Soylu: Dağlarda 500 terörist ya var ya yok - Haber
16:33  Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar yağışı yeniden etkisini gösterecek - Haber
16:25  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hassasiyeti köydeki vatandaşlara sigarayı bıraktırdı - Haber
16:05  İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı: Keşke ben de düşen uçakta olsaydım - Haber
14:34  Mutfakta oturan babasına kurşun yağdırdı! Sebebi, evcil hayvana şiddet - Haber
12.01.2020 17:52:05