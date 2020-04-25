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Batı Karadeniz'in incisi en sakin günlerinden birini yaşıyor - DÜZCE

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çerçevesinde giriş çıkışların kısıtlandığı Batı Karadeniz'in en önemli turizm alanı Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sessizlik hakim.38 kilometrelik sahil şeridi boyunca sessizliğe bürünen Akçakoca ilçesinde vatandaşlar "evde kal" çağrısına uyuyor.

25.04.2020 15:38 | Son Güncelleme: 25.04.2020 15:40
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çerçevesinde giriş çıkışların kısıtlandığı Batı Karadeniz'in en önemli turizm alanı Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sessizlik hakim.
38 kilometrelik sahil şeridi boyunca sessizliğe bürünen Akçakoca ilçesinde vatandaşlar "evde kal" çağrısına uyuyor.
Özellikle hafta sonu çevre illerden gelenlerle aşırı yoğunluk yaşanan ilçede kısıtlamanın ardından sahil, liman ve kordon boyları sakin.
Mavi bayraklı Çuhallı sahili, Çınar Caddesi ile Fedai Karabıyık Parkı'nın çekilen şeritlerle kapatılması sonucunda kent sessizliğe büründü.
Söz konusu caddelerde bulunan banka ve marketlerde işleri olanlar ufak bir hareketliliğe neden olurken, buralarda görevli polis, bekçi ve zabıta ekipleri vatandaşlara sosyal mesafeyi aşmaması için uyarılarda bulundu.
İlçede bulunan kıyı balıkçılarının da "evde kal" çağrılarına uyduğu ve teknelerini çalıştırmadığı gözlemlendi. Batı Karadeniz’in incisi en sakin günlerinden birini yaşıyor - DÜZCE

Kaynak: AA

Etiketler: Batı Karadeniz, Düzce, Güncel , Haber
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