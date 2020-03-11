Batı Karadeniz'in "incisi" gün batımında büyüledi
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşanan gün batımı, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
11.03.2020 19:46 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:04
Düzce 'nin Akçakoca ilçesinde yaşanan gün batımı, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Bölgenin önemli turistik alanlarının başında gelen ve "Batı Karadeniz'in incisi" olarak adlandırılan Akçakoca'da, gün batımı renkli görüntülere sahne oldu.
Gün batımının keyfini yaşayan yerli ve yabancı turistler bu anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektirdi.
Objektiflere ise eşsiz manzaralar yansıdı.
Bölgenin önemli turistik alanlarının başında gelen ve "Batı Karadeniz'in incisi" olarak adlandırılan Akçakoca'da, gün batımı renkli görüntülere sahne oldu.
Gün batımının keyfini yaşayan yerli ve yabancı turistler bu anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektirdi.
Objektiflere ise eşsiz manzaralar yansıdı.
Kaynak: AA
Etiketler : Batı Karadeniz, Akçakoca, Düzce, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Güncel
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü küresel salgın ilan etti
Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Güncel
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Güncel
Son dakika: Bulgaristan'da bir Türk vatandaşı koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Güncel
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Güncel
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı