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Batı Karadeniz'in "incisi" gün batımında büyüledi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşanan gün batımı, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

11.03.2020 19:46 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:04
Batı Karadeniz'in
Düzce 'nin Akçakoca ilçesinde yaşanan gün batımı, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Bölgenin önemli turistik alanlarının başında gelen ve "Batı Karadeniz'in incisi" olarak adlandırılan Akçakoca'da, gün batımı renkli görüntülere sahne oldu.
Gün batımının keyfini yaşayan yerli ve yabancı turistler bu anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektirdi.
Objektiflere ise eşsiz manzaralar yansıdı.

Kaynak: AA

Etiketler : Batı Karadeniz, Akçakoca, Düzce, Güncel

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