Batı Karadeniz'in tek antik kentinde kazı çalışmaları devam ediyor

BATI Karadeniz'in en eski yerleşim yeri olarak bilinen Düzce 'deki Prusias ad Hypium Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile imzalanan protokol doğrultusunda 12 aya çıkarılırken, antik kent önümüzdeki yıl ziyaretlere açılacak.

Düzce'nin Konuralp bölgesindeki halk arasında '40 basamaklar' olarak bilinen antik tiyatroda kazı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Düzce Belediyesi arasında imzalanan protokolle antik kentte kazı çalışmaları 12 aya çıkarıldı. Kazı çalışmaları Konuralp Müzesi Kazı Başkanlığı ve Düzce Belediyesi'nin destekleri ile arkeologlar eşliliğinde 40 kişilik ekiple devam ediyor.

Kazı çalışmaları hakkında bilgiler veren Düzce Belediyesi Kültür Müdürü Numan Şirin, tarihi mekanın geçmişinin 3'üncü yüzyıla dayandığını belirterek, "Zamanla üzerine yeni yapılar inşa edilen, fakat toprak altı zenginliği bozulmayan antik tiyatroda yürütülen kazı çalışmalarında görev alan arkeologlar, ortaya çıkarılacak buluntuların tarihlendirilmesi için yoğun çaba harcıyor. Kazı alanımız 3'üncü yüzyıldan bu zamana kadar gelen bir yer. Kültür Bakanlığı ile bir protokol yapıldı. 12 ay kazı yapılacak. Kazı çalışması çok önemli. Çünkü Düzce'nin ve Batı Karadeniz'in tek tarihi kenti burası. Buranın gün yüzüne çıkarılması gerekiyor. Burada en büyük işçilik beden işçiliği olduğundan dolayı Düzce Belediyesi ve Kültür Müdürlüğü personelleri kazı işlemlerinde çalışıyorlar. Kazı elemanı olarak bu alana 40 personel görevlendirdik. Şu anda performans oldukça yüksek ve 1 yıl içinde büyük yol kat edeceğimizi düşünüyoruz. Sene sonunda gerçekten bu alanda çok yol aldığımız görülecektir" dedi.

'4 BÜYÜK İMPARATORLUĞA EV SAHİPLİĞİ YAPTI'

Bölgenin zaman içinde 4 büyük imparatorluğa ev sahipliği yaptığını ifade eden Şirin, "Burası Bitinya krallığına dayanıyor. Daha sonra Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu buralarda yurt edinmiş. Çok büyük bir miras. Batı Karadeniz'in Antik Tiyatro alanı olarak tek olan bir nokta" dedi.

'ÖNÜMÜZDEKİ YIL ZİYARETE AÇILACAK'

Kazı çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Kültür Müdürü Numan Şirin, "1 yıl içinde tamamen ortaya çıkacak. Önümüzdeki yıl gelen insanlar ziyarete başlayabilirler. Ama şu anda ziyaretler devam ediyor. Küçük bir yer açmış olmamıza rağmen oraları gelip görüyorlar. Yıllardır üzerinde toprak duruyordu. Gün yüzüne çıktığı zaman bölgeye ekonomik olarak da katkısı olacak. Bölgede turizm patlaması yaşanacak. Düzce kültür ve tarih turizminin önemli şehirlerinden birisi haline gelecektir" dedi.