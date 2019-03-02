Batı Karadeniz'in Yaylalarında Kış Manzarası

Kar
yağışının ardından Düzce
'nin yüksek kesimlerinde oluşan görsel şölen, izleyenlere keyifli anlar yaşattı.
Kentte etkili olan kar yağışı sonrası yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Yağış, iki gün boyunca Topuk Yaylası
, Güzeldere
Şelalesi, Kardüz ve Samandere gibi şehrin yüksek kesimlerinde etkili oldu.
Beyazın tonlarına bürünen yaylalarda güneşin de açmasıyla seyirlik manzaralar oluştu.
Bu arada ağaçların yeşili, karın beyazı ve güneşin renginden meydana gelen ahenk drone ile görüntülendi.
Meteoroloji yetkilileri, gece saatlerinden itibaren kar yağışının yeniden etkisini göstereceğini bildirdi.
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Kaynak: AA