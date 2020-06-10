Batı Karadeniz olası orman yangınlarıyla mücadeleye hazır

Zonguldak, Karabük ve Bartın'da faaliyet alanı bulunan Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında tatbikat gerçekleştirdi.

10.06.2020 17:02 | Son Güncelleme: 10.06.2020 17:33
Zonguldak, Karabük ve Bartın'da faaliyet alanı bulunan Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında tatbikat gerçekleştirdi.
Zonguldak, Devrek, Dirgine, Ereğli, Bartın, Ulus, Karabük, Yenice ve Safranbolu olmak üzere 9 orman işletme müdürlüğü, Batı Karadeniz Bölgesi'nde olası yangına müdahale için 1 helikopter, 11 ilk müdahale aracı, 24 arazöz, 5 su ikmal aracı, 6 dozer, 12 greyder, 5 ekskavatör ile 390 orman muhafaza memuru ve 459 işçiyle, 7 gün 24 saat hazır bekliyor.
Toplam 8 yangın gözetleme kulesi bulunan bölgede ekipler, yıllık ortalama 49 orman yangınına müdahale ediyor.
Ekipler, Karabük'te bulunan Cemaller köyündeki işletmede yangın tatbikatı gerçekleştirdi. Birçok alanda eğitimlerin verildiği ve ekipmanların tanıtılarak kullanımının anlatıldığı tatbikatta ekipler, senaryo gereği, çıkan yangına köpük ve su sıkarak müdahale etti.
"Çıkabilecek yangına anında müdahale edebiliyoruz"
Zonguldak Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede çıkabilecek bir yangına Orman Genel Müdürlüğünün de desteğiyle anında müdahale edebileceklerini söyledi.
Yangınlara müdahale için bir helikopterin konuşlanacağını ve 1 Temmuz-30 Eylül'de bölgeye hizmet vereceğini belirten Beyazlı, şunları kaydetti:
"Tüm personelimiz orman yangınlarına karşı hazırlıklı, donanımlı şekilde nöbet tutarak 7/24 teyakkuz halinde görev durumundadır. Her yıl bu mevsimde, tüm teknik personelimize, orman muhafaza memurlarımıza ve yangın işçilerimize, bilgi ve becerilerini artırmak, yangınlarda can güvenliğimizi korumak, kişisel koruyucu donanım malzemeleri ve ekipmanların daha verimli kullanımını sağlamak için uygulamalı eğitimler verilmektedir. Ayrıca yangına müdahale esnasında kullandığımız araç ve iş makinelerimizin bakım kontrol ve muayeneleri yapılmaktadır."
Yangınsız bir sezon dileyen Beyazlı, vatandaşların yangına rastladıklarına "Alo 177" hattını aramasını istedi. Batı Karadeniz olası orman yangınlarıyla mücadeleye hazır

Kaynak: AA

Etiketler: Zonguldak, Karabük, Bartın, Güncel, Haber

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