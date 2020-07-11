Batı Karadeniz sahillerine güvenlik dubaları yerleştirildi

Batı Karadeniz'in önemli tatil bölgelerinden olan Akçakoca'da vatandaşların güvenli bir şekilde denize girmesi için 35 kilometrelik sahil boyunca güvenlik dubaları yerleştirdi.

Sahil emniyetine ağırlık veren Akçakoca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, ilçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin güvenle denize girmesi için tüm önlemleri alıyor. Yaz sezonu boyunca boğulmaların önüne geçmek için 10 cankurtaranla sahil emniyetini sağlayan Akçakoca İtfaiye Müdürlüğü; 35 kilometrelik sahil boyunca da güvenlik dubaları yerleştirdi.

Plajlarda görevlendirilen cankurtaran ekipleri ve çekilen güvenlik dubaları ile Akçakoca sahillerinin güvenle kullanılması ve olası bir olumsuzluğun önüne geçilmesi hedefleniyor. Akçakoca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, vatandaşlardan cankurtaranların bulunduğu bölgede denize girmeleri, güvenlik dubalarını geçmemeleri ve kurallara uyulması istendi. - DÜZCE