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Batı Karadeniz yaylalarında sonbaharın izleri

Düzce'de yaz aylarında değişen doğası ve açan çiçekleriyle nesillerdir yaylak-kışlak kültürünü sürdürenlere ev sahipliği yapan yaylalarda, sonbaharın gelişiyle kahverengi ve sarı renkler hüküm sürmeye başladı.

30.09.2019 12:16Batı Karadeniz yaylalarında sonbaharın izleri
Düzce'de yaz aylarında değişen doğası ve açan çiçekleriyle nesillerdir yaylak-kışlak kültürünü sürdürenlere ev sahipliği yapan yaylalarda, sonbaharın gelişiyle kahverengi ve sarı renkler hüküm sürmeye başladı.
Düzce'nin sıra yaylaları olan ve rakımları bin 200 ila bin 800 metre arasında değişen Güzeldere, Pürenli, Hira, Derebalık, Kardüz, Odayeri ve Balıklı yaylalarında renk değişimi yaşanıyor.
Ağaçların büründüğü sarı, yeşil, kahverengi ve kırmızı tonlarının yoğun yaşandığı yaylalar, eşsiz manzarasıyla doğaseverleri ağırlıyor.
Yaz aylarının başında yaylaya çıkan "yaylacılar" ise yaylalarda geçirdikleri 8 aylık dönemin son bölümünü hayvan otlatarak ve kuşburnu toplayarak geçiriyor.

Güzeldere, Düzce, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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