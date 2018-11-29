Batı Karadenizde Dev Dalgalar

Düzce'nin Akçakoca İlçesi'nde denizde etkili olan fırtına nedeniyle kıyıda 5 metreyi bulan dalgalar oluştu. Dalgakıranları aşan dalgalar balıkçı barınağına kadar ulaştı.
Karadeniz'de saatte 30 kilometre hızla esen poyraz fırtınası sonucu Akçakoca sahillerinde 5 metreyi bulan dalgalar oluştu. Sahillere dalgalar vururken, Akçakoca Balıkçı Barınağı'nda dalgakıranları aşan dalgalar iç bölgelere kadar girdi. Balıkçılar, barınaktaki sandallarını kıyıya çekerek güvene aldı. Yağmur yağışı aralıklarla etkili olurken, fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. - DÜZCE
Düzce,Akçakoca
29 Kasım 2018 Perşembe 09:38