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Batı Karadenizli balıkçılar yeni yıldan umutlu

Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki balıkçılar yeni yıldan umutlu olduklarını belirtti.

02.01.2020 16:04 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:11 Batı Karadenizli balıkçılar yeni yıldan umutlu
Batı Karadeniz'in önemli limanlarından 'nin ilçesindeki balıkçılar yeni yıldan umutlu olduklarını belirtti.
Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 yılında çok kötü bir sezon geçirdiklerini dile getidi.
Karakaş, "2020 yılından çok umutluyuz. Bize göre hava şartları şu anda iyi gidiyor. Uzun ve zor bir kış balıkçılarımızı bekliyor. Yapacak bir şey yok. Geçen sene böyle bir kış yapmamıştı. Kar yağıyor, havalar soğuk." dedi.
Yeni yıldan beklentilerini dile getiren Karakaş, "Fırtınalı havalar ile yeni yıla girdik. Havalar düzeldiğinde umudumuz tabii ki var. Kıyı balıkçılığında bir hareketlilik olacağını tahmin ediyoruz. Trolde ufak bir bolluk olacaktır. Bu da mezgit, istavrit ve barbun balığında olacaktır. Umudumuz var. Diğer balıklar konusunda ise çok fazla beklentimiz yok bu sene." diye konuştu.
Balık fiyatlarının hava şartlarına bağlı değişeceğini söyleyen Karakaş, süreklilik olursa fiyatların düşeceğini sözlerine ekledi.

Batı Karadeniz, Akçakoca, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

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