Haberler » Güncel » Batı Kudüs'te Bizans dönemine ait kilise bulundu

Batı Kudüs'te Bizans dönemine ait kilise bulundu

Batı Kudüs'te Bizans döneminden kalma, yaklaşık 1500 yıllık tarihe sahip olduğu tahmin edilen bir kilisenin kalıntıları ortaya çıkarıldı.

23.10.2019 17:13
Batı Kudüs'te Bizans döneminden kalma, yaklaşık 1500 yıllık tarihe sahip olduğu tahmin edilen bir kilisenin kalıntıları ortaya çıkarıldı.
İsrail Antikalar Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Kudüs'e bağlı Ramat Beit Shemesh ilçesinde bulunan kilisenin, adı bilinmeyen bir "şehidin" anısına yapıldığı belirtildi.
Yaklaşık 3 yıllık kazı çalışmalarının ardından ortaya çıkarılan kilisede kuş, meyve ve bitki motiflerinden oluşan mozaiklerin yanı sıra Yunanca yazılmış bir kitabenin de bulunduğu ifade edildi.
Klasik Bizans mimarisini yansıtan kilisenin 6. yüzyılda inşa edildiği tahmin ediliyor.
Açıklamaya göre, kazılarda bulunan eserlerin bir kısmı Batı Kudüs'teki Tevrat Toprakları Müzesinde bu akşam yapılacak törenle ziyarete açılacak.
Batı Kudüs'te Bizans dönemine ait kilise bulundu

İsrail, Kudüs, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli'yi ziyaretinde dikkat çeken detay
17:40 Almanya, Türkiye ile Rusya arasında varılan mutabakatı olumlu karşıladı
17:39 Chp'li özel türkiye'ye yasaklı bölge tanımladılar
17:38 Tel Abyad'da yaşam normale dönüyor
17:38 Malatya'da okuma etkinliği
17:37 - Rasulayn'ın Göbeğine Türk Bayrağı Asıldı
17:36 Sahte para operasyonu
23.10.2019 17:42:54