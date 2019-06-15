Kırklareli
Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) "Batı Marmara
Kardeş Odaları Programı" kapsamında 8 oda ile "Kardeş Oda Protokolü" imzaladı.
Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in katılımı ile valilik binasında gerçekleştirilen programda KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık ile Akçakoca
Ticaret ve Sanayi Odası, Düzce
Ticaret ve Sanayi Odası, Çaycuma
Ticaret ve Sanayi Odası, Devrek
Ticaret ve Sanayi Odası, Alaplı
Ticaret ve Sanayi Odası, Bolu
Ticaret ve Sanayi Odası, Gerede
Ticaret ve Sanayi Odası ile Karadeniz
Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri protokolü imzaladı.
Vali Bilgin, protokol töreninin ardından yaptığı konuşmada bu tür çalışmaların çok önemli olduğunu söyledi.
Ticaret ve sanayi odalarının birlik ve beraberlik içerisinde güzel çalışmalara imza atacaklarına inandığını ifade eden Bilgin, birlikten güç doğduğunu ifade etti.Türkiye
'nin her zamankinden daha çok çalışmaya ve üretmeye ihtiyacının olduğunu dile getiren Bilgin, bununda birlik ve beraberlikle olabileceğini sözlerine ekledi.
Konuşmaların ardından Vali Bilgin, ticaret ve sanayi odası yetkililerine hediyeler verdi.