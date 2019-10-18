Batı medyası, mutabakatı Türkiye'nin zaferi olarak duyurdu

ABD ile Türkiye arasında Suriye konusunda varılan mutabakat, batı medyasına, 'Türkiye'nin zaferi' olarak yansıdı.

NY Times gazetesi, mutabakata ilişkin haberini, "Türkiye Donald Trump'a karşı kazandı, Türkiye Cumhurbaşkanı istediğini elde etti. Rusya ve İran da öyle" başlığı ile duyurdu. Yine anlaşmaya dair yazılan başka bir haberde, "Ankara harekatı duraklatmayı kabul etti. Ankara'daki görüşmelerden sonra, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, anlaşmanın hayat kurtaracağını söyledi. Ankara, "İstediğimizi aldık" dedi" ifadeleri kullanıldı. ABD'nin haber kanalı CNN ise "Pence, Suriye ateşkesini ilan etti. Türkiye'ye istediği her şeyi vermiş gibi görünüyor" dedi.

İngiliz gazetesi The Guardian, "Pence ve Erdoğan ateşkes planında hemfikirler. Türkler ilk başta askeri harekatla ulaşmak istediklerini başardılar. Ateşkes anlaşması, Türkiye'nin kilit hedeflerini güçlendiriyor gibi görünüyor" diye yazdı.

Rusya'nın köklü gazetelerinden Pravda ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'a sosyal medya üzerinden yanıt vermesini öne çıkararak, "Beyaz Saray'daki mevkidaşı gibi sosyal medyadan çok sık açıklama yapmayan Türk lideri, Trump'a Twitter üzerinden yanıt verdi" ifadelerini kullandı.

Rus haber Ajansı TASS, Rusya Federasyonu Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev'in, ABD ile Türkiye arasındaki mutabakatın, Suriye'de ateşkes ile sonuçlanmasının olumlu bir gelişme olduğunu vurguladığını yazdı.

"ATEŞKES DEĞİL, ARA VERME"

ABD ile Türkiye arasında varılan mutabakat her ne kadar ABD heyeti ve batı medyası tarafından ateşkes olarak görülse de, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "PKK/YPG'nin 120 saat içinde çıkması için Barış Pınarı Operasyonu'na ara vereceğiz, bu bir ateşkes değildir. Ancak terör unsurlarının çıkmasından sonra operasyonu durdurmamız söz konusu olacaktır" demişti.