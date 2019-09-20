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Batı mutfaklarına giren Japon içkisi: Beşinci tat 'umami'ye sahip sake

Batı mutfaklarına giren Japon içkisi: Avrupa'da sakeye ilgi artıyor

20.09.2019 17:30Batı mutfaklarına giren Japon içkisi: Beşinci tat 'umami'ye sahip sake
Dünya mutfaklarını yakından inceleyen Lezzet programının Japon içkisi sakeye özel ikinci bölümünde Fransa'nın şaraplarıyla ünlü Burgonya bölgesindeyiz.

Nesillerdir şarapçılıkla uğraşan Gautier Roussille'nin üzüm bağlarına konuk oluyoruz. Önolog ve bilimsel tarım uzmanı olan Roussille'nin aynı zamanda 'Nihonshu: Japon içkisi sake' adlı bir kitabı var. Dünyadaki sake uzmanlarından biri olan Fransız şarap üreticisi, sakenin karakteristiğini belirleyen ham maddenin pirinç olduğunu vurguluyor ve "Eğer bir meyve iyi koşullarda yetiştirilirse kendiliğinden mayalanır ve bu sayede şarap elde edilir. Ancak tahıllar için böyle bir şey söz konusu değil. Sake insan dehasının muhteşem bir buluşu." diyor.
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Fransa, Japon, Turizm

Kaynak: Euronews.com

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