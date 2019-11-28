Batı Nil Ateşi virüsü özellikle çocukları ve hamile kadınları tehdit ediyor

–Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Elnur Rufullayev, Batı Nil Ateşi virüsünün hayati riske neden olabileceğini söyleyerek, "Virüs sivrisineklerin ısırmasıyla insanlara bulaşıyor. Henüz tedavisi tam olarak bilinmediği için özellikle çocuklar ve hamile kadınların korunması gerekiyor" dedi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşayan Yüksel Sezgin'in, sivrisinek ısırması sonucu bulaşan Batı Nil Virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesi üzerine Memorial Hizmet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü'nden Uz. Dr. Elnur Rufullayev, önemli uyarılarda bulundu. 2009 yılından itibaren virüsün Türkiye'de görülmeye başladığını ifade eden Dr. Rufullayev, Batı Nil virüsünün (BNV) enfekte sivrisineklerin ısırması ile insanlara bulaştığını belirtti. Viral bir enfeksiyon hastalığı olan virüsün, yüksek ateş, bazen de sinir sistemini etkileyen nörolojik rahatsızlıklara neden olduğunu, henüz tedavisi tam olarak bilinmediği için de hayati riske neden olabileceğini belirten Uz. Dr. Rufullayev, özellikle çocuklar ve hamile kadınlar hastalıktan korunması gerektiğini dile getirdi.

"VİRÜSÜN DOĞADAKİ DEVAMINI KUŞLAR VE SİVRİSİNEKLER SAĞLIYOR"

Batı Nil virüsünün neden olduğu enfeksiyonların du¨nya genelinde birçok u¨lkede görüldüğünü ancak çoğunlukla Afrika, Ortadogˆu, Kuzey Amerika ve Batı Asya'da go¨ru¨len virüsün Avrupa ve komşu ülkelerdeki görülme oranlarının 2018'de artmaya başladığına vurgu yapan Uz. Dr. Elnur Rufullayev, "Virüs, infekte sivrisineklerin ısırması ile insanlara bulaşır. Ancak kanatlı kuşlar bu virüsün en o¨nemli kaynağıdır. Sivrisinekler, kuşlardan kan emerken enfekte olur. İnfekte olan sivrisineklerin tu¨küru¨k bezlerine yerles¸en virüs, bu yollarla da insanlara bulas¸ır. Bu nedenle virüsün doğadaki devamını kuşlar ve sivrisinekler arasında gerc¸ekles¸en do¨ngu¨ sagˆlamaktadır" dedi.

MARMARA, AKDENİZ, İÇ ANADOLU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGELERİ RİSK ALTINDA

Batı Nil Virüsü 'nün Türkiye'de 2009'da sporadik vakalar s¸eklinde rapor edildiğini aktaran Uz. Dr. Rufullayev, "Virüs, 2010 yılında Manisa Devlet Hastanesi'nden nedeni bilinmeyen s¸u¨pheli viral hastalık olarak bildirilen vaka sonrası ülkemizde gu¨ncel hale geldi. Akut Batı Nil enfeksiyonları ilk kez 2010-2011 yıllarında u¨lkemizde bir salgın s¸eklinde tanımlandı. 2011 yılından sonra da vakalar görülmeye devam etmiş ve Akdeniz, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Marmara bölgelerinden olgular bildirilmiştir. Salgın bo¨lgeleri bas¸lıca kus¸ go¨c¸ yolları u¨zerinde yer almaktadır. Hastalık, c¸ogˆunlukla bizim ülkemize başta I·talya, Yunanistan, Romanya, Macaristan olmakla Avrupa Birligˆi u¨lkelerinden ve Avrupa Birligˆi'ne koms¸u u¨lkelerden gelmektedir" dedi.

"VİRÜSÜN GEÇ BELİRTİ VERMESİ İYİLEŞME SÜRESİNİ UZATIR"

Virüsün özellikle haziran ve eylül aylarında yoğun olarak görüldüğünü söyleyen Uz. Dr. Rufullayev, "Enfekte sivrisineklerin ısırması ile insanlara bulaşan Batı Nil virüsünün kuluçka su¨resi 3-14 gu¨n arasındadır. Akut belirtiler ise 3-10 gün arasında ortaya çıkar. Ancak bazı hastalarda belirtiler uzayabilir ve bu uzama da hastanın eski sağlığına kavuşma süresini biraz uzatabilir. Geçmişteki salgınlarda yaygın lenf bezi büyüklüğü sıklıkla görülürken son yıllardaki salgınlarda nadiren görülmeye başladı. Hastalık Batı Nil Ateşi denilen viral ateşli bir hastalık tablosuyla veya sinir sistemini tutan daha ağır bir hastalık tablosuyla da seyredebilir. Sinir sistemini tutan no¨roinvazif Batı Nil virüsü, beyin infeksiyonu(ensefalit), beyin zarı enfeksiyonu(menenjit) veya felçle seyredebilir. Bu hastalarda ateşe menenjit, ensefalit veya felç belirti ve bulguları eşlik eder" dedi.

VİRÜSÜN BELİRTİLERİ

Uz. Dr. Rufullayev, virüsün belirtilerine yönelik şunları söyledi:

"Ani başlayan ateş, halsizlik, ciltteki kızarıklıklar, bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal gibi sindirim sistemi rahatsızlıkları, baş ağrısı, ense sertliği, boynu dik tutamama, bilinç değişiklikleri, zihinsel karışıklık, göz arkasında ağrı, kas ağrıları, titremeleri ve güçsüzlükleri, uyuşukluk, koma ve felç olarak sıralayabiliriz."

"ÇOCUKLAR VE HAMİLE KADINLAR GÖZLEM ALTINDA TUTULMALI"

Batı Nil virüsü belirtileri ile gelen hastaya ilk günlerde serum, beyin omurilik sıvısı ve idrarda virus genleri molekülerine bakılarak hastalığın tespit edilmesi gerektiğini aktaran Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Elnur Rufullayev, "İlerleyen günlerde (8-21 günler) serolojik tanı yöntemleri ile serum, beyin omurilik sıvısı ve idrardan tanı konabilir. BNV enfeksiyonlarının bilinen bir tedavisi ve tedavide kullanımı o¨nerilen etkili bir ilacı henüz bulunmamaktadır. Bu nedenle destek tedavisi uygulanmalıdır. S¸iddetli vakalar hastaneye yatırılarak damardan sıvı, solunum destegˆi ve sonradan ortaya çıkabilecek enfeksiyonların o¨nlenmesine yönelik tedavi uygulanmalıdır. Yas¸lılar, c¸ocuklar, hamileler ve HIV/AIDS hastaları gibi bagˆıs¸ıklık sistemi baskılanmıs¸ kis¸ilerde hastalık ciddi seyredip sinir sistemi enfeksiyonuna yol ac¸arak hayati riske neden olabilir. Bu nedenle bu gruptaki hastalar daha yakından takip edilmelidir. Tedavisi ve aşısı henüz bulunmayan BNV enfeksiyonlarından korunmak son derece önemlidir. Bunun için kişisel korunma önlemleri alınmalı, sivrisinek kontrol programları uygulanmalı ve kan bağışçıları taranmalıdır" diye konuştu.

- İstanbul