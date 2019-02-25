Batı Şeria'da Abbas'a Destek Gösterileri Düzenlendi

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Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih yanlısı yüzlerce Filistinli, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a destek gösterisi düzenledi.Fetih Hareketi'nin çağrısı üzerine işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan El-Menara meydanında toplanan yüzlerce Filistinli, Hamas kontrolündeki Gazze Şeridi'nde dün düzenlenen Abbas karşıtı protestoyu kınadı.Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın posterlerini ve Abbas yanlısı sloganların yazılı olduğu dövizler taşıyan göstericiler, Hamas'a suçlamalarda bulundu.Fetih Hareketi Başkan Yardımcısı Mahmud Alul, gösteride yaptığı konuşmada, "Gazze'de saçmalık üretenlere diyoruz ki, Filistin halkını ikili anlaşmazlıklara çekemezsiniz, çünkü bizim pusulamız Kudüs'tür." dedi.ABD'nin Filistin halkının düşmanı olduğuna dikkati çeken Alul, "Bizim düşmanımız ABD ve onun İsrail yanlısı politikaları ile Kudüs'ü Yahudileştiren işgalci İsrail'dir." ifadelerini kullandı.Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ı suçlayan Alul, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde Fetih mensubu onlarca kişiyi gözaltına aldığını iddia etti.Fetih Hareketi Ramallah'ın yanı sıra, işgal altındaki Batı Şeria'nın birçok kentinde de benzer gösteriler düzenledi.Dün Gazze Şeridi'nde düzenlenen gösterilere katılan binlerce Filistinli, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın görevi bırakması talebinde bulunmuş, Abbas'ı Gazze'ye uygulanan ambargoya katılmakla suçlamıştı.Hamas'ın Gazze'de yönetime geldiği 2007'den bu yana Filistin topraklarında siyasi bölünmüşlük yaşanıyor.Bu bağlamda 2011'den bu yana bölünmüşlüğü sona erdirmek için bazı girişimlerde bulunuldu ve bazı uzlaşı anlaşmaları imzalandı. Ancak bu anlaşmalar henüz tam anlamıyla hayata geçirilemedi.