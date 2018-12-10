10 Aralık 2018, 00:00
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Batı Şeria'da Durakta Bekleyen İnsanların Üzerine Ateş Açıldı: 6 Yaralı

Batı Şeria

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentindeki bir otobüs durağında bekleyen insanlara yoldan geçen bir araçtan ateş açıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki bir otobüs durağında bekleyen insanlara yoldan geçen bir araçtan ateş açıldı. Saldırıda biri ağır 6 kişinin yaralandığı belirtildi. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde otobüs durağında bekleyen insanlara hareket halindeki bir araçtan ateş açıldı. Saldırıda 6 kişinin yaralandığı ve yaralıların çoğunun Yahudi yerleşimci olduğu belirtildi.

Saldırgan olay yerinden kaçarken polis olayla ilgili inceleme başlattı. - RAMALLAH Ramallah,Batı Şeria
10 Aralık 2018 Pazartesi 00:00



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