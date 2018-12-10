Batı Şeria'da Durakta Bekleyen İnsanların Üzerine Ateş Açıldı: 6 Yaralı

İşgal altındaki Batı Şeria
'nın Ramallah
kentindeki bir otobüs durağında bekleyen insanlara yoldan geçen bir araçtan ateş açıldı. Saldırıda biri ağır 6 kişinin yaralandığı belirtildi. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde otobüs durağında bekleyen insanlara hareket halindeki bir araçtan ateş açıldı. Saldırıda 6 kişinin yaralandığı ve yaralıların çoğunun Yahudi yerleşimci olduğu belirtildi.
Saldırgan olay yerinden kaçarken polis olayla ilgili inceleme başlattı. - RAMALLAH
Ramallah,Batı Şeria
10 Aralık 2018 Pazartesi 00:00