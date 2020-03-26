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Batı Şeria'da korona virüsten ilk ölüm

Batı Şeria'da korona virüsten kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiği duyuruldu.

26.03.2020 09:00 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:00
Batı Şeria'da korona virüsten ilk ölüm
Batı Şeria'da korona virüsten kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiği duyuruldu.
İşgal altındaki Batı Şeria'da 60 yaşındaki bir kişinin korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Filistin Hükümet Sözcüsü İbrahim Mulhem düzenlediği basın toplantısında, hayatını kaybeden kadının altta yatan ciddi sağlık sorunları bulunduğunu, daha önce yapılan testlerin sonucunda korona virüse yakalandığının tespit edildiğini bildirdi.
Öte yandan Batı Şeria'da 62 ve Gazze Şeridi'nde 2 korona virüs vakası bulunuyor.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Batı Şeria, Güncel

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